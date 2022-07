Nadal ma kolejną kontuzję? "Wolałbym teraz o tym nie mówić"

Zobacz trening Rafy Nadala na Majorce. Hiszpan przygotowywał się do startu w Wimbledonie.

22-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych najwyraźniej potrzebował ochrony okolic mięśni brzucha. Taśmy zaobserwować można było, gdy zmieniał koszulkę podczas przerwy między gemami. To nie przeszkodziło mu jednak w awansie do ćwierćfinału po zwycięstwie 6:4, 6:2, 7:6 (8-6).

Rafael Nadal: czasem mam już dość tych wszystkich kwestii

W Paryżu Nadal swoimi problemami ze zdrowiem podzielił się z dziennikarzami. Opowiedział, w jakim stanie znajduje się jego stopa i że gra wyłącznie dzięki zastrzykom. W Londynie tak rozmowny na pomeczowej konferencji już nie był.

- Jestem już trochę zmęczony rozmowami na temat mojego ciała. Nie chodzi o to, że nie chcę odpowiedzieć na twoje pytanie, ale czasem mam już dość tych wszystkich kwestii, z którymi muszę walczyć. Wolałbym teraz o tym nie mówić - poinformował Hiszpan.

- Jestem w trakcie turnieju i po prostu muszę kontynuować grę. Staram się codziennie dawać z siebie wszystko. W tym momencie jestem na tyle zdrowy, by walczyć o rzeczy, na których mi zależy - dodał.

Gdy temat zdrowia został zamknięty, przystąpiono do pytań o obecną dyspozycję. Choć tegoroczny Wimbledon jest dla Nadala dopiero pierwszym oficjalnym turniejem na trawie od 2019 roku, w pierwszych czterech meczach stracił w nim zaledwie dwa sety. Czy zatem jest bliski swojej optymalnej dyspozycji na tej nawierzchni?

- Tu zawsze jest tak samo. Nie chodzi o to, jak blisko jestem konkretnego poziomu gry. Tego nie wiem. Nie jestem w stanie przewidzieć, co się stanie. Pozytywne natomiast jest to, że po dwóch niezbyt dobrych meczach, kolejne dwa rozegrałem na wysokim poziomie. Z van de Zandschulpem przez większość czasu rywalizowałem na bardzo zadowalającym poziomie – przyznał.

Rachunki do wyrównania

Dzięki temu Rafa awansował do swojego 47. wielkoszlemowego ćwierćfinału. Tam jego rywalem będzie Amerykanin Taylor Fritz, który w tym roku w Indian Wells przerwał serię 20 kolejnych zwycięstw Nadala.

- W tamtym meczu miałem złamanie nerwowe w żebrach. Trudno o pojedynku w Indian Wells cokolwiek powiedzieć, bo odczuwałem ogromny ból - przyznał triumfator tegorocznego Australian Open i Roland Garros.