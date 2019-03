Nadal przegrał z kontuzją. Nici z hitu z Federerem

W ćwierćfinale imprezy w Indian Wells sporo krwi napsuł Hiszpanowi Karen Chaczanow. Nadal wygrał po dwóch tie-breakach, ale już w końcówce pierwszego seta odczuwał ból w prawym kolanie. Potrzebna była przerwa medyczna.

Problemy z kolanem to nie nowość dla tenisisty z Majorki. W zeszłorocznym US Open ból w kolanie nie dał mu dokończyć półfinału z Juanem Martinem del Potro. Drugi tenisista świata coraz trudniej znosi grę na twardych kortach. W ostatnich dwóch latach wziął udział w szesnastu turniejach i wycofał się aż z trzynastu.

- Podczas rozgrzewki poczułem, że jest źle z moim kolanem. Ból nie pozwoliłby mi rywalizować na tym poziomie. Trudno zaakceptować mi wszystkie problemy, które przytrafiają mi się podczas całej kariery. Czasami jestem smutny, bo zaczynam być w dużo trudniejszej sytuacji niż moi przeciwnicy - powiedział Nadal na konferencji prasowej, która odbyła się w zastępstwie meczu.

Kibice w Kalifornii czekali na półfinał marzeń. Nadal miał się zmierzyć z Federerem, który w piątek pokonał Huberta Hurkacza 6:4, 6:4. Do finału Szwajcar awansował bez gry.