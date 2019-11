Nadal nie wyszedł na półfinał. Kontuzja podczas rozgrzewki

Wyjątkowy debiut Barty. Obrończyni tytułu na drodze Australijki W kończącym sezon... czytaj dalej » Shapovalov skorzystał na nieszczęściu utytułowanego Hiszpana i w niedzielnym finale zagra z Serbem Novakiem Djokoviciem.

- Mam nadzieję, że to nic poważnego. Miał za sobą niesamowity sezon i wspaniale byłoby widzieć go zdrowego i dobrze grającego w Londynie – powiedział Shapovalov.

Powtórzył wyczyn Raonicia

O tytuł zawodów Masters 1000 zagra po raz pierwszy w karierze. Ponadto Shapovalov jest pierwszym Kanadyjczykiem od 2016 roku, który wystąpi w finale zawodów tej rangi. Wcześniej ta sztuka udała się Milosowi Raoniciowi w Indian Wells.

Djoković w swoim półfinale pokonał Bułgara Grigora Dimitrowa 7:6 (7-5), 6:4 i stoi przed szansą wywalczenia piątego w karierze tytułu w Paryżu. Jeśli zwycięży, będzie to jego 77. wygrany turniej. Z 20-letnim Shapovalovem grał już trzykrotnie i wszystkie te mecze wygrał.

"Możemy to nazwać pechem"

Urodzony na Majorce Nadal narzekał na ból mięśni brzucha i nie chciał ryzykować poważniejszego urazu przed kończącym sezon turniejem ATP Finals w Londynie, który zaczyna się 10 listopada.

- To był mój najważniejszy cel w tej chwili. Możemy to nazwać pechem, możemy zwalić to na inne rzeczy, ale stało się. Kiedy dzieje się coś takiego, jedyne co możesz zrobić, to to zaakceptować. I nawet jeśli jest to dla mnie trudna sytuacja, muszę być dobrej myśli – oznajmił Nadal na konferencji prasowej.

Oglądaj Wideo: Eurosport Djoković w finale turnieju w Paryżu

Stracona szansa

Odczuwany dyskomfort był tak mocny, że 33-latek zrezygnował nawet z szansy historycznego, pierwszego w karierze triumfu w tym turnieju. Gdyby wygrał, to zakończyłby rok na pierwszym miejscu w rankingu ATP.

- Muszę trochę poczekać, aby mieć jasny obraz tego, co się dzieje. Naprawdę mam nadzieję, że nie jest to nic poważnego. Lekarze uważają, że to nic wielkiego – tłumaczył Hiszpan.

W pierwszej rundzie singla turnieju w stolicy Francji odpadł Hubert Hurkacz.

Wyniki półfinałów:

Novak Djokovic (Serbia, 1) - Grigor Dimitrow (Bułgaria) 7:6 (7-5), 6:4

Denis Shapovalov (Kanada) - Rafael Nadal (Hiszpania, 2) krecz