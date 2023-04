Nadal wciąż cierpi i rezygnuje z "jednego z najważniejszych turniejów w karierze"

Równy rok od przełomowego momentu w karierze Świątek Data 4 kwietnia... czytaj dalej » 36-letni Nadal, triumfator 22 turniejów wielkoszlemowych, nie występuje na kortach od czasu, gdy odpadł w drugiej rundzie styczniowego Australian Open, gdzie zmagał się z urazem biodra. Wkrótce potem jego przerwę w występach określono na sześć-osiem tygodni.

Rafael Nadal nie zagra w turnieju ATP 1000 w Monte Carlo

I choć diagnoza nie napawała optymizmem, to i tak okazała się niedoszacowana. Hiszpan najpierw ogłosił, że rezygnuje z występów w Indian Wells i Miami, a teraz pewnym jest już, że nie zagra również na początku sezonu na kortach ziemnych, w startującym w sobotę ATP 1000 w Monte Carlo.

"Wciąż nie jestem gotowy do rywalizacji na najwyższym poziomie. Nie będę mógł zagrać w jednym z najważniejszych turniejów w mojej karierze, w Monte Carlo. Nie jestem jeszcze w stanie grać na maksymalnych obciążeniach i kontynuuję proces przygotowań z nadzieją na szybki powrót" - napisał we wtorek w mediach społecznościowych.



Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2023





Decyzja z pewnością była dla Hiszpana trudna. W Monte Carlo triumfował bowiem aż 11 razy. W tym roku tytułu bronić będzie Grek Stefanos Tsitsipas.

Źródło: Getty Images Rafael Nadal pozostaje poza grą od stycznia

Alcaraz też zrezygnował

Niedługo później w ślady starszego rodaka poszedł Carlos Alcaraz, aktualnie drugi zawodnik świata. Powodem jego absencji w Monte Carlo jest uraz odniesiony w niedawnym półfinale w Miami.