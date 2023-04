Nadal postrachem w Paryżu mimo długiej przerwy. "Jeśli gra dobrze, niewiele możesz zrobić"

- Nie wiem, co będzie w przyszłości, ale na pewno będę walczył o to, aby grać dalej – powiedział Rafa Nadal. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Norweg miał okazję zmierzyć się z Nadalem w finale poprzedniej edycji French Open, lecz była to dla niego bolesna lekcja od "króla Paryża". Ruud w całym meczu wywalczył zaledwie sześć gemów, przegrywając 3:6, 3:6, 0:6. Wiadomo już, kiedy Iga Świątek wróci do gry Iga Światek już... czytaj dalej »

- Jeśli gra dobrze, naprawdę niewiele możesz zrobić, chyba że jesteś w stanie dorównać jego poziomowi, co bardzo niewielu ludzi na świecie potrafi dokonać na mączce - podkreślił 24-latek, który sam wywalczył na tej nawierzchni aż 8 ze swoich 9 tytułów w zawodowej karierze.

Mecz życia może nie wystarczyć

Nadal w obecnym sezonie pozostaje postrachem przed wielkoszlemową imprezą we Francji, choć już od kilku miesięcy pauzuje z powodu kontuzji biodra. Nie pojawił się na korcie od styczniowego Australian Open, z którego odpadł w drugiej rundzie, nie radząc sobie z urazem. Mimo takich kłopotów Ruud nie ma wątpliwości, że Hiszpan może sięgnąć po swój 15. tytuł w Paryżu.

- Kiedy idziesz na pojedynek z Rafą na Roland Garros, myślisz sobie: OK, będę musiał rozegrać najlepszy mecz w życiu przez co najmniej cztery i pół godziny, bo nawet jeśli zaprezentuję się świetnie, to on odpowie czymś nieprawdopodobnym - podkreślił Norweg.

Nadal poza zasięgiem na mączce

Piąty zawodnik rankingu ATP przywołał tu przykłady Rogera Federera i Novaka Djokovicia, którzy wspólnie z Nadalem zdominowali tenisowe rozgrywki w dwóch ostatnich dekadach. Szwajcar i Serb we French Open zdołali jednak zdobyć łącznie tylko trzy trofea, co nie jest imponującym dorobkiem przy 14 Hiszpana.

- Novak i Roger są prawdopodobnie jednymi z najlepszych graczy w historii na kortach ziemnych. O tym tak naprawdę nigdy się jednak nie mówi, ponieważ wszystkie rekordy na tej nawierzchni należą do Rafy - stwierdził Ruud.

- Rafa wygrał również Wimbledon dwa razy, więc jest naprawdę dobry na trawie, ale grając z nim na niej czujesz przynajmniej, że możesz się postawić, zaliczyć kilka wygrywających uderzeń i sprawić, że poczuje się mniej komfortowo. Na mączce to niemożliwe, ponieważ ma na niej więcej czasu na zagrania i dobrą grę w obronie - dodał norweski tenisista, nawiązując do wolniejszej nawierzchni.

Zaznaczył on też, że większość tenisistów nie czuje się pewnie na mączce, co zmniejsza szansę, że ktoś rzuci na niej poważne wyzwanie Nadalowi.

- Myślę, że z czołowych 100 zawodników świata 70 lub 75 prawdopodobnie woli grać na kortach twardych. Kiedy dochodzimy w sezonie do imprez rozgrywanych na ziemnych są gracze, którzy nawet nie chcą tam być. Chcą tylko przygotować się na trawę i nie mogą doczekać się reszty rozgrywek na innych nawierzchniach - wyjaśnił Ruud.

Turniej Rolanda Garrosa rozpocznie się pod koniec maja.