Nadal pominięty w prestiżowym plebiscycie. "Pustka i zero zainteresowania"

Jak co roku stacja BBC organizuje plebiscyt na Sportową Osobowość w Wielkiej Brytanii i na świecie, co w uproszczeniu oznacza wybór najlepszego sportowca. Dwanaście miesięcy temu triumfował włoski golfista Francesco Molinari. Teraz za jednego z faworytów uchodził Nadal, ale na próżno szukać go wśród sześciu nominowanych.

Wytypowali innych

Nadal ma za sobą świetny rok. Hiszpan wygrał wielkoszlemowe French Open i US Open oraz był kluczową postacią w Pucharze Davisa, który także padł łupem reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego. Mało tego, zakończył sezon na pierwszym miejscu w światowym rankingu. Dla BBC to jednak za mało.

Zamiast Nadala nominowano: amerykańską gimnastyczkę Simone Biles, kenijskiego maratończyka Eliuda Kipchoge, południowoafrykańskiego rugbystę Siyę Kolisiego, amerykańską piłkarkę Megan Rapinoe, australijskiego krykiecistę Stevena Smitha i amerykańskiego golfistę Tigera Woodsa.



The shortlist for @BBCSPOTY World Sport Star 2019 has been decided!



And if you’re in the UK you can vote for your winner here: https://t.co/JHz1Vo3l5M



Voting closes at 0900 GMT on Friday, 6 December.#SPOTYpic.twitter.com/N63QNhZhnG — BBC Sport (@BBCSport) November 29, 2019

Biles triumfowała na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Stuttgarcie w aż pięciu konkurencjach. Kipchoge to pierwszy człowiek, który przebiegł maraton poniżej dwóch godzin. Kolisi poprowadził reprezentację RPA do mistrzostwa świata, jako pierwszy czarnoskóry kapitan w historii tego kraju. Rapinoe zdobyła z piłkarską kadrą USA mistrzostwo świata, została MVP mundialu i wygrała klasyfikację strzelców. Smith poprowadził Australię do triumfu nad Anglią w legendarnym turnieju The Ashes. Z kolei Woods powrócił w wielkim stylu i po raz pierwszy od 2005 roku wygrał turniej Masters.

Raz triumfował

Wśród osób, które nie zgadzają się z pominięciem Nadala znalazł się m.in. były trener Andy'ego Murraya, Mark Petchey. "Towarzyszy mi pustka i zero zainteresowania tą kategorią, skoro nie wzięliście pod uwagę jego historycznych osiągnięć w tym roku. Zwłaszcza tego, że jest najstarszą jedynką kończącą sezon i jego osiągnięć w Pucharze Davisa, które zwalają z nóg" – napisał na Twitterze.



Completely null and voids the category for me when you don’t include his historic achievements this year. Especially the oldest year end number one and his Davis Cup record which is mind blowing — Mark Petchey (@_markpetchey) November 29, 2019

Hiszpański tenisista otrzymał tytuł Światowej Sportowej Osobowości Roku w 2010 r. Wówczas wygrał trzy turnieje wielkoszlemowe – French Open, Wimbledon i US Open.

Spośród aktywnych tenisistów czterokrotnie zwyciężał wielki rywal Nadala z kortu, Roger Federer. Natomiast w 2011 r. triumfował Novak Djoković.