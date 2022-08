Dziennikarz zaskoczył Nadala. "Bardziej się pocisz, więc powinny obowiązywać ciebie inne zasady?"

Miedwiediew po awansie do 2. rundy US Open

Video: Eurosport

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po awansie do 2. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

