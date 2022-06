Nadal podda się nowej metodzie leczenia. "Nie mogę dalej rywalizować z uśpioną nogą"

- Nie wiem, co będzie w przyszłości, ale na pewno będę walczył o to, aby grać dalej – powiedział Rafa Nadal. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

- Jeśli moje ciało na to pozwoli, to zagram w Wimbledonie – powiedział na konferencji prasowej Rafa Nadal.

Kibice z niepokojem czekali na te słowa Rafaela Nadala Rafael Nadal znów... czytaj dalej » Problemy Nadala znane są od wielu miesięcy. Tenisista z Majorki zmaga się z chorobą, tzw. syndromem Muellera-Weissa, polegającym na powodujących ból deformacjach kości trzeszczki, a w konsekwencji prowadzących do złamań. W 2021 z powodu kontuzji opuścił m.in. Wimbledon, igrzyska olimpijskie oraz US Open.

W połowie maja tego roku - po tym, jak odpadł z turnieju ATP w Rzymie, miał nawet kłopoty z chodzeniem. Do Paryża na wielkoszlemowy turniej zabrał ze sobą lekarza, który pomagał mu w - jak mówił Hiszpan - "rozwiązaniach tymczasowych".

Nadal: nie mogłem chodzić

- Praktycznie cały turniej grałem bez czucia w stopie, przez środki przeciwbólowe była całkowicie "uśpiona". To była jedyna opcja, żebym mógł tu grać. Od drugiej rundy miałem zastrzyki w nerwie - wyjawił w niedzielę po zwycięstwie w finale z Casperem Ruudem (6:3, 6:3, 6:0).

Na pytanie Barbary Schett, byłej tenisistki, a obecnie ekspertki Eurosportu, ile ich przyjął aż do finałowego pojedynku, odpowiedział: - Lepiej będzie, żebyś nie wiedziała.

Prawda jest taka, że tylko dzięki nim mógł trenować i grać. W ostatnich dniach już nawet przestał ukrywać, z jak potwornym bólem się mierzy. - Wolałbym przegrać finał, ale dostać nową nogę - stwierdził po awansie do finału.

- Najgorszy moment miałem po meczu z Corentinem Moutetem (w drugiej rundzie). Wróciłem do hotelu i nie mogłem chodzić. Na szczęście był tu ze mną mój lekarz - wyjawił już po finale w rozmowie z francuską telewizją France 2.

36-letni tenisista wyjaśnił, że w najbliższym tygodniu podda się nowej metodzie leczenia, polegająca na ablacji nerwu prądem.

- Nie mogę dalej rywalizować z "uśpioną" nogą, trzeba znaleźć rozwiązanie. Chciałbym kontynuować rywalizację, więc w przyszłym tygodniu porozmawiam z lekarzami i rozpatrzę różne opcje. Spróbujemy pewnego rozwiązania. Jeśli zadziała, będę to kontynuował. Jeśli nie, będzie to zupełnie inna historia - dodał na konferencji prasowej po niedzielnym zwycięstwie.

W przypadku negatywnego scenariusza możliwy jest zabieg. - Musiałbym to spokojnie przemyśleć, bo to byłaby bardzo ważna decyzja, na którą w tej chwili nie jestem gotowy. Poważna operacja nie zagwarantuje mi, że będę w stanie znów być konkurencyjnym, ponadto powrót zajmie dużo czasu. Więc zrobię to krok po kroku, tak jak robiłem to przez całą moją karierę - podkreślił.

Zapewnił, że zrobi wszystko, by zagrać w rozpoczynającym się pod koniec miesiąca Wimbledonie. O zakończeniu kariery na razie stara się nie myśleć.

- Nie wiem, co wydarzy się w przyszłości, ale będę walczyć dalej. Jeśli ciało mi pozwoli, pojawię się w Londynie. To nie jest turniej, który chciałbym przegapić. Kocham Wimbledon. Odniosłem tam sporo sukcesów, przeżyłem wiele niesamowitych chwil. Jeśli jednak mnie pytacie czy na pewno się pojawię, na ten moment nie mogę udzielić takiej odpowiedzi - stwierdził.