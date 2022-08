Nadal rozczarowany brakiem głównego rywala w US Open

Rafael Nadal awansuje do półfinału tegorocznej edycji RG.

Djoković otwarcie podkreśla, że nie zamierza zaczepić się przeciwko COVID-19. Ma takie prawo, ale też musi liczyć się z konsekwencjami swojej decyzji.

Na początku roku został deportowany z Australii, a co za tym idzie zakazano mu gry w Australian Open. Potem nie mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych na dwie duże imprezy - w Indian Wells i Miami.

Stracił kolejny turniej

Teraz stracił miesiąc przygotowań do US Open, a także sam turniej. "Niestety tym razem nie będę mógł pojechać do Nowego Jorku. Dziękuję za wyrazy miłości i wsparcie" – ogłosił w czwartek w mediach społecznościowych.

Nieobecnością Serba rozczarowany jest jego główny rywal. – To bardzo smutna wiadomość. W drabince nie ma jednego z najlepszych tenisistów w historii, a to zawsze istotna strata. To trudne dla kibiców, dla całego turnieju, a także myślę, że dla zawodników – przyznał na konferencji prasowej Nadal.

- Patrząc jednak z innej strony, sport zawsze będzie ważniejszy niż dany zawodnik. Ja także ominąłem w karierze wiele turniejów. Rok temu nie było mnie w Nowym Jorku, dwa lata także, a impreza się odbywała. Świat tenisa szedł do przodu – dodał Rafa, który ma na swoim koncie 22 wielkoszlemowe tytuły. O jeden ustępuje mu Djoković.

