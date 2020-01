Nadal wściekły na serbskich kibiców. "To nie piłka nożna"

W niedzielę na trybunach Ken Rosewall Arena serbscy kibice mieli ogromną przewagę liczebną nad hiszpańskimi. Gdy w pierwszym secie Nadal popełniał błędy, fani wielokrotnie kwitowali je okrzykami radości. Sędzia Mohamed Lahyani już wtedy prosił publiczność o okazywanie szacunku zawodnikom.



For once, that’s not Novak being booed… it’s Nadal, by this majority-Serbian crowd. #ATPcuppic.twitter.com/otqWHQ4yuW — Jason (@crazyrichjason) 12 January 2020

Zabrakło szacunku

Djoković szybko objął prowadzenie 5:2, a Rafa coraz częściej o sytuacji na trybunach dyskutował z Lahyanim. W pewnym momencie, schodząc w kierunku ławki, sarkastycznie pokazał serbskim fanom skierowany w górę kciuk, za co zebrał od nich solidną dawkę gwizdów. Do tego zdarzenia odniósł się podczas pomeczowej konferencji prasowej.

Źródło: Twitter Rafael Nadal - ATP Cup 2020

Djoković górą w pojedynku gigantów. Serbia pierwszym zwycięzcą ATP Cup Serbowie wygrali... czytaj dalej » - Publiczność była wspaniała przez te wszystkie dni, ale czasem kibice z niektórych krajów mają problemy ze zrozumieniem tenisa. Myślą, że to piłka nożna. Tymczasem atmosfera podczas tenisowych meczów jest inna. Zawodnikom należy się szacunek, a tego u nielicznej części widowni zabrakło – ocenił Nadal.

W drugim meczu singlowym Roberto Bautista Agut pokonał Dusana Lajovicia 7:5, 6:1 i o wszystkim zadecydować miał debel. W nim jednak Nadal nie wystąpił, tłumacząc swoją decyzję zmęczeniem.

- W ostatnich dniach grałem naprawdę dużo. Poziom mojej gry był ciut niższy, bo w ostatnich dniach spędziłem na korcie bardzo wiele czasu. To była decyzja podjęta przez zespół. W przeszłości odnosiliśmy sukcesy, bo mocno wierzyliśmy we wszystkich członków ekipy – podkreślił.

Feliciano Lopez wraz z Pablo Carreno Bustą przegrali w grze podwójnej z Djokoviciem i Viktorem Troickim 3:6, 4:6.