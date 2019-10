Kontuzja wykluczyła Rafaela Nadala z turnieju w Szanghaju

Pekin przełomowy dla Murraya. "Wszystko zmierza w odpowiednim kierunku" Andy Murray... czytaj dalej » Na zdobycie swojego pierwszego tytułu mistrza Rolex Shanghai Masters Hiszpan będzie musiał poczekać przynajmniej rok. Do wycofania z rozpoczynającej się 6 października imprezy zmusiła go kontuzja lewej ręki, której nabawił się podczas wrześniowego Pucharu Lavera.



- Bardzo przykro mi ogłosić, że nie zagram w tym roku w Szanghaju i to drugi raz z rzędu. Jak pewnie jednak wiecie, miałem kłopoty z lewym nadgarstkiem podczas Laver Cup, zabrakło mi czasu na powrót do zdrowia i odpowiednie przygotowanie. Mam nadzieję, że wrócę do Szanghaju w 2020 roku – oznajmił Nadal.

Znów bez "Wielkiej Czwórki"

W przeszłości 33-latek dwukrotnie docierał do finału turnieju w Szanghaju (2009 i 2017), jednak ostatecznie przegrywał. W Chinach Nadal miałby okazję przedłużyć swoją niesamowitą passę 11 zwycięstw z rzędu.

W tym roku Hiszpan triumfował w dwóch wielkoszlemowych turniejach - US Open i Rolandzie Garrosie. Wygrał również dwa turnieje zaliczane do cyklu ATP Masters 1000 – w Rzymie i Montrealu.



Jego absencja oznacza, że podczas imprezy nie dojdzie do powrotu tzw. Wielkiej Czwórki. W Chinach w przyszłym tygodniu wystąpić mają Szwajcar Roger Federer, broniący tytułu Serb Novak Djoković i walczący o powrót do czołówki po przewlekłych kłopotach zdrowotnych Brytyjczyk Andy Murray.



Rafael Nadal will have to wait another year to pursue his first @rolexshmasters — ATP Tour (@atptour) 4 October 2019





Wyczekiwany ślub

W tym czasie tenisista będzie przygotowywał się do innego ważnego wydarzenia, o którym już od jakiegoś czasu rozpisują się hiszpańskie media. Niespełna tydzień po zakończeniu imprezy w Szanghaju - w miejscowości Port de Pollensa w północnej części Majorki, Nadal ma poślubić swoją wieloletnią partnerkę Xisce Perello.



Ostatnim ważnym wydarzeniem w tym roku będzie najprawdopodobniej udział w londyńskich Finałach ATP World Tour, które rozpoczną się 10 listopada. Rafa jeszcze nigdy tej imprezy nie wygrał. Wcześniej jednak, o ile pozwoli mu na to zdrowie, wystąpi w turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu.