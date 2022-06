Zwycięstwo okupione bólem. Nadal kulał na tradycyjnej sesji zdjęciowej w Paryżu

Podczas spotkania Marina Cilica z Casperem Ruudem doszło do nietypowej sytuacji. Aktywistka wbiegła na kort i zmusiła organizatorów do przerwania meczu. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

- Jeśli moje ciało na to pozwoli, to zagram w Wimbledonie – powiedział na konferencji prasowej Rafa Nadal.

- Nie wiem, co będzie w przyszłości, ale na pewno będę walczył o to, aby grać dalej – powiedział Rafa Nadal. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hiszpan dzień po wielkim triumfie spełnił jeden z najprzyjemniejszych obowiązków medialnych. Zjawił się na jednym z paryskich mostów na Sekwanie, by pozować z wywalczonym trofeum. Samo pozowanie poprzedził jednak krótki spacer, który wyraźnie sprawiał mu ból, bo kulał.

Grał bez czucia w stopie

O chronicznej kontuzji stopy, z którą zmaga się od dłuższego czasu, mówił w niedzielę tuż po finale.

- Praktycznie cały turniej grałem bez czucia w stopie, przez środki przeciwbólowe była całkowicie "uśpiona". To była jedyna opcja, żebym mógł tu grać - wyjawił w niedzielę po zwycięstwie z Casperem Ruudem (6:3, 6:3, 6:0).

Co może teraz motywować Nadala? Ekspert Eurosportu ma teorię

Na pytanie Barbary Schett, byłej tenisistki, a obecnie ekspertki Eurosportu, ile ich przyjął aż do finałowego pojedynku, odpowiedział: - Lepiej będzie, żebyś nie wiedziała.

- Najgorszy moment miałem po meczu z Corentinem Moutetem (w drugiej rundzie). Wróciłem do hotelu i nie mogłem chodzić. Na szczęście był tu ze mną mój lekarz - wyjawił już po finale w rozmowie z francuską telewizją France 2.

Możliwa operacja?

36-letni tenisista wyjaśnił, że w najbliższym tygodniu podda się nowej metodzie leczenia, polegająca na ablacji nerwu prądem.

- Nie mogę dalej rywalizować z taką nogą, trzeba znaleźć rozwiązanie. Chciałbym kontynuować rywalizację, więc w przyszłym tygodniu porozmawiam z lekarzami i rozpatrzę różne opcje. Spróbujemy pewnego rozwiązania. Jeśli zadziała, będę to kontynuował. Jeśli nie, będzie to zupełnie inna historia - dodał na konferencji prasowej po niedzielnym zwycięstwie.

W przypadku negatywnego scenariusza możliwy jest zabieg. - Musiałbym to spokojnie przemyśleć, bo to byłaby bardzo ważna decyzja, na którą w tej chwili nie jestem gotowy. Poważna operacja nie zagwarantuje mi, że będę w stanie znów być konkurencyjnym, ponadto powrót zajmie dużo czasu. Więc zrobię to krok po kroku, tak jak robiłem to przez całą moją karierę - podkreślił.

