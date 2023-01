Nadal za burtą Australian Open. Walczył do końca, ale przegrał z bólem i rywalem

Zobacz, co powiedział Mackenzie Mcdonald po pokonaniu Rafy Nadala w 2. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót spotkania, w którym Rafael Nadal pokonał Jacka Drapera i awansował do 2. rundy AO.

Turniej Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Pod nieobecność lidera światowego rankingu Carlosa Alcaraza, to właśnie Nadal był najwyżej rozstawiony w tegorocznej edycji zmagań na kortach Melbourne Park.

36-letni zawodnik z Majorki wygrał w poniedziałek pierwsze spotkanie w tym sezonie - Brytyjczyka Jacka Drapera pokonał nie bez problemu, po prawie czterech godzinach (7:5, 2:6, 6:4, 6:1). Wcześniej doznał dwóch porażek w turnieju drużyn mieszanych United Cup.

Nie poddał się

W pojedynku z 65. w świecie Amerykaninem McDonaldem miał jeszcze większe problemy. Przełamać dał się już w pierwszym gemie, a potem w piątym. I choć w następnym odpowiedział tym samym, to na więcej zabrakło już czasu - przegrał 4:6.

McDonald wygrał 1. seta w starciu z Nadalem w 2. rundzie Australian Open

W takim samym stosunku zakończyła się druga partia. W niej Nadal walczył nie tylko z rywalem, ale też kontuzją. Przy stanie 3:4 po wygranej piłce przez Amerykanina Hiszpanowi zaczął doskwierać ból w lewej nodze. Do końca nie wiadomo, czy chodziło o biodro, pośladek czy mięsień przywodziciela.

Przykucnął, oparł się o barierkę, aż w końcu po rozmowie z fizjoterapeutą zszedł do szatni. Wkrótce potem wrócił. Nadal to w końcu wojownik, jakich mało, spróbował więc zagrać do końca.

Nadal wymagał przerwy medycznej w 2. rundzie Australian Open

By przedłużyć swoje szanse, wicelider listy ATP, który trzy miesiące temu po raz pierwszy został ojcem, musiał wygrać trzeciego seta, innej możliwości nie było. I Nadal grał tak, jakby za wszelką cenę tego meczu nie chciał poddać. Bez większego problemu utrzymywał swoje gemy serwisowe. Największe problemy miał ze startem i pierwszymi krokami do piłki.

Gdy w jedenastym gemie McDonald go przełamał, stało się jasne, że misją niemal niemożliwą będzie odwrócenie losów rywalizacji - nie dał rady, po 2,5 godz. przegrał 5:7, ale przez publiczność został pożegnany niezwykle ciepło.

McDonald pokonał Nadala w 2. rundzie Australian Open

W Melbourne Nadal, który ma w dorobku rekordowe 22 singlowe triumfy w Wielkim Szlemie, występował po raz 18. Sześć razy dotarł do finału, a dwukrotnie zwyciężył, w tym w ubiegłym roku.

McDonald w meczu trzeciej rundy zmierzy się ze zwycięzcą środowego meczu pomiędzy rozstawionym z 31. Japończykiem Yoshihito Nishioką a czeskim kwalifikantem Daliborem Svrciną.

Wynik meczu II rundy Australian Open:

Rafael Nadal - Mackenzie McDonald 4:6, 4:6, 5:7