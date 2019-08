Właściciel gdańskiej stoczni opowiedział, jak dobił targu z Rafaelem Nadalem

Video: tvn24

"Wszystkie te emocje, które miałam 29 lat temu nadal są"

11.08 | Muzyka jest nadal tak gorącą pasją dla mnie, że zawsze wywołuje takie same mocne emocje - wyznała w programie "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Edyta Górniak. Piosenkarka pojawi się na TOP Of The TOP Sopot Festival 2019, który rusza już we wtorek 13 sierpnia. W Sopocie na deskach Opery Leśnej, w specjalnych koncertach tematycznych, wystąpią artyści polscy i zagraniczni.

