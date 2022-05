Jak "nowy samochód" i "najlepszy tenisista świata". Alcaraz doceniony przez wielkich

Alcaraz w drodze do prestiżowego zwycięstwa w Madrycie pokonał m.in. właśnie Djokovicia, trzeciego w światowym rankingu Niemca Alexandra Zvereva i czwartego Nadala. Ostatnie sukcesy dały mu awans na szóstą pozycję w zestawieniu ATP.

Wielcy i pokonani przez Hiszpana czują przed nim respekt i doceniają sportową klasę.

Zdaniem Djokovicia Alcaraz to obecnie "najlepszy tenisista świata" i zarazem jeden z "wielkich faworytów" French Open.

- On bije tyle rekordów, choć ma 19 lat – podkreślił Serb, który musiał uznać wyższość Hiszpana w półfinale madryckiego turnieju.

- To jest zawodnik kompletny. W Roland Garros będzie jednym z wielkich faworytów, mimo że nigdy jeszcze nie wytrwał do drugiego tygodnia w turniejach wielkoszlemowych – zaznaczył.

Alcaraz zrezygnował z udziału w turnieju w Rzymie, by lepiej przygotować się właśnie do French Open. Nie bez znaczenia jest fakt, że od jakiegoś czasu zmagał się z urazem stawu skokowego.

- To dobra decyzja – ocenił Djoković.

Nadal cieszy się, że jest ktoś taki

Na temat wschodzącej gwiazdy światowego tenisa w ciekawy sposób wypowiedział się również 35-letni Nadal. On z kolei padł "ofiarą" rodaka w ćwierćfinale.

- On jest młody i nowy, a nowe rzeczy zawsze wyglądają bardziej interesująco niż stare - podsumował zwycięzca 21 turniejów wielkoszlemowych.

- Bez wątpienia, kiedy widzisz nowy samochód, to on zawsze wygląda lepiej. Gdy patrzysz na nowy telefon, to on też wygląda lepiej niż stary. To jest normalne w życiu. Ja jednak zupełnie nie mogę na to narzekać. Cieszę się, że jest ktoś taki jak on - z mojego kraju, osiągający wszystko, co osiąga - komplementował Nadal.

Rywalizacja na kortach im. Rolanda Garrosa odbędzie się w dniach 22 maja - 6 czerwca. Transmisje na żywo tylko w Eurosporcie oraz Eurosporcie Extra w Playerze.