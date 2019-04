Sensacja goniła sensację. Król mączki odprawiony z kwitkiem w Monte Carlo

Rafael Nadal gładko pokonał Roberto Bautistę-Aguta 6:1, 6:1 w meczu 2. rundy turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Tenisista z Majorki potrzebował zaledwie trochę ponad godzinę, by rozbić rodaka.

W 2015 roku Fognini ograł Nadala w US Open, ale od tego czasu tenisista z Majorki był poza jego zasięgiem. Włoch poniósł sześć porażek z rzędu, urywając rywalowi tylko dwa sety.

Półfinał w Monte Carlo wyglądał jednak zupełnie inaczej. Już w pierwszym secie 18. zawodnik światowego rankingu aż trzy razy przełamał Nadala, co na kortach ziemnych jest nie lada wyczynem.

W drugiej partii król mączki, jak zwykło się nazywać Hiszpana, był jeszcze bardziej bezradny. Nadal musiał się bronić przed przegraniem seta do zera. Pierwszego i jedynego gema wygrał dopiero przy 0:5, i to w wielkich bólach.

Mistrz z zeszłego roku i w sumie 11-krotny triumfator zawodów w Monte Carlo obronił trzy piłki meczowe i na chwilę wrócił do gry. Egzekucja została odłożona w czasie, ale nie na długo. Wkrótce Fognini dokończył dzieła zniszczenia i awansował do pierwszego w karierze finału turnieju rangi ATP Masters 1000.

Szklany sufit Lajovicia

Dołączył w nim do Lajovicia, dla którego będzie to pierwszy finał jakiejkolwiek imprezy spod znaku ATP. W rozegranym wcześniej meczu serbski tenisista przegrywał z faworyzowanym Miedwiediewem 1:5, ale wtedy młody Rosjanin, ćwierćfinałowy pogromca lidera rankingu Novaka Djokovicia, stanął. 10 kolejnych gemów z rzędu padło łupem Serba, co zakończyło emocje w tym meczu.

Lajović, dla którego do soboty półfinały turniejów ATP były szklanym sufitem, w poniedziałek w nagrodę zamelduje się w czołowej trzydziestce rankingu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Lajović awansował do finału turnieju ATP w Monte Carlo

Wyniki spotkań półfinałowych:

Fabio Fognini - Rafael Nadal 6:4, 6:2

Dusan Lajović - Danił Miedwiediew 7:5, 6:1