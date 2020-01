Ekspres Nadal. Stracił tylko pięć gemów

Do dramatycznych scen doszło podczas pierwszego dnia kwalifikacji do Australian Open. Po niemal dwóch godzinach rywalizacji Dalila Jakupović zaczęła się dusić. Wszystko z powodu niekorzystnych warunków powietrznych związanych z pożarami w Australii. Słowenka nie potrafiła kontynuować gry i poddała spotkanie. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nietypowa sytuacja na korcie podczas kwalifikacji do Australian Open. Duck Hee Lee wziął w tiebreaku przerwę medyczną w meczu z Alessandro Giannessim ze względu na skurcz. Włoch skarżył się sędziemu mówiąc, że nie jest to wystarczający powód. Chwilę później przegrał spotkanie i odmówił podania sędziemu ręki.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po awansie do drugiej rundy Australian Open. W pierwszym spotkaniu Polak pokonał Dennisa Novaka 6:7 (4-7), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie John Millman. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nadal co prawda dał się przełamać raz w każdej z dwóch pierwszych partii, ale ani przez chwilę jego zwycięstwo w tym meczu nie było zagrożone.



- To pozytywny początek. To, czego chcesz w pierwszej rundzie, to wygrana i najlepiej bez straty seta - podsumował krótko 33-letni Hiszpan.

W pogoni za Federerem

Wielkie przebudzenie Hurkacza w Melbourne. Przegrywał 0:2, ale awansował Nie był to łatwy... czytaj dalej » Dellienowi nie można odmówić ambicji i waleczności, ale nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki z faworytem. Boliwijczyk zajmuje 73. miejsce w rankingu ATP, a w głównej drabince Wielkiego Szlema wcześniej rozegrał tylko pięć spotkań.



Nadal walczy o 20. tytuł w zawodach tej rangi i wyrównanie rekordu w męskim singlu należącego do Szwajcara Rogera Federera. Jedyny dotychczas triumf w Melbourne odnotował w 2009 roku. Poza tym cztery razy dotarł do finału tego turnieju - rok temu musiał w nim uznać wyższość Serba Novaka Djokovicia.



Kolejnym rywalem pierwszej rakiety świata będzie Argentyńczyk Federico Delbonis lub Portugalczyk Joao Sousa.



We wtorek do drugiej rundy awansowali m.in. Austriak Dominic Thiem, Szwajcar Stan Wawrinka, Rosjanin Karen Chaczanow i Hubert Hurkacz.

Wynik meczu pierwszej rundy Australian Open:

Rafael Nadal (1) - Hugo Dellien 6:2, 6:3, 6:0