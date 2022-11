Nadal jedną nogą już poza ATP Finals

Dla weterana z Majorki ten rok był jednym z być może najbardziej wymagających, ale też zapewne najbardziej docenianych w karierze. Pomimo już 36 lat na karku i organizmu zniszczonego przez kontuzje był on w stanie w wielkim stylu triumfować m.in. w Australian Open oraz na kortach Rolanda Garrosa.

Dzięki tym osiągnięciom rekordową liczbę zwycięstw wielkoszlemowych wyśrubował do niebotycznych 22 tytułów i stał się samotnym liderem klasyfikacji wszech czasów. Wisienką na torcie historycznego sezonu mogły być Finały ATP w Turynie, lecz tutaj Hiszpan ma o wiele mniej do powiedzenia.

W rozgrywki Grupy Zielonej wszedł niedzielną porażką 6:7 (5-7), 1:6 z Taylorem Fritzem, przez którą we wtorek, chcąc myśleć o awansie do fazy pucharowej, musiał zwyciężyć z 14 lat młodszym Kanadyjczykiem.

Nie udało się i tym razem - Nadal przeciwko rywalowi z Montrealu ponownie nie ugrał nawet seta i tym razem niespecjalnie nawet się do tego osiągnięcia zbliżył. W secie pierwszym triumfował tylko w trzech gemach, w drugim w czterech i to trochę niespodziewanie szósty zawodnik rankingu we względnie kontrolowany sposób zwyciężył we wtorkowe popołudnie.

Formalnie wielki mistrz mimo to z turnieju jeszcze nie odpadł. Czeka jeszcze ciągle na wieczorny wynik starcia Fritza z Casperem Ruudem, a sam w wypadku czwartkowego triumfu z Norwegiem (i to bez straty seta) będzie mógł jeszcze ewentualnie liczyć na korzystny dla niego rezultat Amerykanina z Kanadyjczykiem. Na ten moment w przypuszczeniach tych więcej jednak matematyki niż czystej sportowej rywalizacji.

ATP Finals 2022 - Grupa Zielona:

Rafael Nadal - Felix Auger-Aliassime 3:6, 4:6