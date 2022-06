Kibice z niepokojem czekali na te słowa Rafaela Nadala

Podczas spotkania Marina Cilica z Casperem Ruudem doszło do nietypowej sytuacji. Aktywistka wbiegła na kort i zmusiła organizatorów do przerwania meczu. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Nadal grał z Casperem Ruudem z Norwegii i nie dał mu żadnych szans. Mecz zakończył w trzech setach - 6:3, 6:3, 6:0, sięgając po swój czternasty tytuł w Paryżu. Przed pojedynkiem pojawiały się plotki, że to może być ostatni mecz w karierze utytułowanego Hiszpana. Droga do niego nigdy nie była tak trudna.

W ostatnich miesiącach Nadal borykał się z problemami (kontuzja stopy, żebra), przez które musiał odpuścić wiele ważnych imprez. Do końca pod znakiem zapytania stał jego udział w paryskiej imprezie. Jak przyznawał, podczas gry odczuwał ból, co odbierało mu przyjemność z przebywania na korcie.

Kibice odetchnęli

Hiszpan zaraz po meczu rzucił rakietę na kort, zakrył rękami twarz i wyraźnie się wzruszył. Kilkanaście minut później oklaskiwany przez kilkanaście tysięcy kibiców odebrał puchar za zwycięstwo od legendarnej tenisistki, Billie Jean King. Następnie wysłuchał hymnu Hiszpanii i w końcu zabrał głos.

- Nie wiem, co wydarzy się w przyszłości, ale zamierzam walczyć o to, żeby grać dalej - te słowa wypowiedział na sam koniec. Wielu kibiców odetchnęło z ulgą, wiedząc, że geniusz Hiszpana będą mieli okazję jeszcze podziwiać.

Niesamowity sezon

Zwycięska sesja Igi Świątek Iga Świątek... czytaj dalej » - Osobiście trudno mi opisać uczucie, jakie mam. Nigdy nie sądziłem, że tyle osiągną, że będę tak długo kontynuować karierę. Wiele dla mnie znaczy, że zdobyłem jeszcze jeden wielkoszlemowy tytuł. Dziękuje wszystkim, którzy są w Paryżu. Wasz doping jest przepiękny - mówił wcześniej.

- To, co dzieje się w tym sezonie jest niesamowite. Nic, co osiągnąłem nie byłoby możliwe bez waszego wysiłku. Gdybym nie miał wsparcia rodziny, nie zrobiłbym tego. To dzięki wam jestem szczęśliwy. Gdyby nie wy, nie wytrwałbym do tego meczu - dodał.

Kilka zdań poświęcił również Ruudowi, który mimo porażki, był wyraźnie zadowolony z tego, co pokazał przez ostatnie dwa tygodnie paryskiego turnieju.

- To była przyjemność grać z tobą w finale. Twoja kariera jest świetna, bardzo ważne, żeby rozwijać się krok po kroku, tak jak ty. Masz świetnych ludzi wokół siebie. W niedzielę przegrałeś, ale to świetna inwestycja w przyszłość.

Nadal kończy z najważniejszymi trofeami

W trakcie kariery Nadal zdominował rywalizację na kortach Rolanda Garrosa, ale po wielkoszlemowe tytułu sięga także gdzie indziej. Zwycięskich turniejów najwyższej rangi ma na koncie w sumie 22. Jeden więcej od Rogera Federera, dwa więcej od Novaka Djokovicia.

