Ból i cierpienie. Alexander Zverev musiał poddać półfinał Rolanda Garrosa

Końcówka seta numer dwa była dramatyczna. W 12 gemie, przy prowadzeniu 6:5 Niemiec biegł do piłki, ale poślizgnął się i upadł na kort. Zwijał się z bólu i krzyczał przeraźliwie. Doznał kontuzji stawu skokowego, prawdopodobnie skręcenia, ale być może czegoś bardziej poważnego.

Oprócz lekarzy, szybko podszedł do niego również sam Nadal. Hiszpan z zatroskaną twarzą spoglądał na cierpiącego rywala. Zvereva gromkimi oklaskami na stojąco wsparli również kibice.

Niemiec nie był w stanie samemu stanąć na nogi. Kort opuścił na wózku inwalidzkim. Na jego twarzy widać było olbrzymi grymas cierpienia oraz łzy.

Po przerwie medycznej lekarze ocenili, że Niemiec nie jest w stanie kontynuować gry. Musiał zatem poddać mecz.

Zachował się jednak jak na czołowego tenisistę przystało. O kulach wrócił na kort, by osobiście podziękować Nadalowi, sędziemu, a także fanom.

Set dla Nadala przed dramatem Zvereva

Wcześniej emocji w nim nie brakowało. Spotkanie potrwało trzy godziny i siedem minut.

W piątek w Paryżu padało, dlatego nad główną areną im. Philippe'a Chatriera zamknięto dach. To wpłynęło rzecz jasna na warunki na korcie - było dość wilgotno i parno. Można było zatem spodziewać się, że obaj będą starali się, jak najszybciej finalizować swoje akcje, by przesadnie nie tracić sił.

Niemiec prowadził grę i wydawało się, że zwycięstwa w tym secie już nie wypuści. Później zaczął jednak popełniać proste, momentami wręcz niezrozumiałe błędy. Ostatecznie o rozstrzygnięciu pierwszego seta decydował tie-break. Nadal dokonał prawdziwego cudu, grał jak natchniony, zdobywając pięć punktów z rzędu - od stanu 2:6, wyszedł na prowadzenie 7:6. To nie był jednak koniec. Zverev jeszcze się poderwał, ale ostatnie słowo i tak należało do Nadala. Hiszpan wygrał 10:8 i to on objął prowadzenie w tym meczu.

WYNIK:

Rafael Nadal - Alexander Zverev 7:6(8) - krecz Zvereva przy stanie 5:6