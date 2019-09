Federer i Nadal w roli trenerów. Włoski tenisista nie wyglądał na szczęśliwego

Znakomite emocje w Pucharze Lavera. Europa pewnie prowadzi Bardzo ciekawe... czytaj dalej » Fognini, który w kwietniu tego roku wygrał turniej w Monte Carlo Masters, przegrał pierwszą odsłonę 1:6. Na początku drugiej spisywał się lepiej i prowadził 2:1. Właśnie wtedy po trzecim gemie Włoch otrzymał porady od Hiszpana Rafaela Nadala, z którym jest w zespole Europy.

Nadal jako pierwszy

- Jest już wiele lepiej. Zmuszaj, go aby tak grał. Nie bój się. Posyłaj piłki z lekkim ryzykiem. Nie martw się, on zacznie pudłować. W ostatnim gemie miałeś szanse. Zagrałeś perfekcyjnie, ale dwa razy nie miałeś szczęścia - mówił po hiszpańsku zwycięzca tegorocznego US Open.

- Będzie następny gem - odpowiedział Włoch.

- Tak jest. Dalej! - dopingował Nadal.

Kolejne rady od kolegów z zespołu trafiły do Fogniniego po dziewiątym gemie, gdy wygrywał 5:4. Za chwilę Sock miał się bronić przed przegraniem seta. Wtedy pierwszy do akcji wkroczył Federer, a więc 20-krotny triumfator imprez wielkoszlemowych.

Zero negatywnego myślenia

- Forza Fabio - zachęcał Federer.

- Myśl pozytywnie! - dodawał Rafa.

- Po pierwsze - zaraz będą nowe piłki, a to zawsze utrudnienie. Po drugie - zero negatywnego myślenia, tylko pozytywne. Uwierz w dobre rzeczy. Jeżeli trafi forhendem, zaakceptuj to. Może miał szczęście, nie ma to znaczenia - pocieszał szwajcarski mistrz.

- Przy 0:15 znów 'zabił' mnie forhendem - odpowiedział Fognini.

- Twój return jest perfekcyjny. Nie możesz się frustrować. Szanse przyjdą - zapewniał Nadal, który ma na koncie 19 tytułów w imprezach wielkoszlemowych.

- Nie frustruj się. Nie myśl, że coś złego ci się przytrafi. Graj tak dalej - zakończył Federer.

Włoski tenisista nie wyglądał na specjalnie zadowolonego z tego, że dostaje takie wytyczne. Fognini to zawodnik, który w karierze wielokrotnie pokazał, że ma swoje zdanie nie tylko na korcie, ale także poza nim.

Oglądaj Wideo: Eurosport Sock pokonał Fogniniego w drugim meczu Puchar Lavera

Wskazówki na nic

Niestety pomoc Federera i Nadala na nic się zdała. Fognini przegrał także drugą odsłonę po tie-breaku. To była jedyna porażka reprezentanta Europy podczas pierwszego dnia turnieju. Ekipa ze Starego Kontynentu prowadziła po piątkowych spotkaniach 3:1.

W zespole Europy oprócz Nadala, Federera i Fogniniego są także Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas.

W sobotę i niedzielę kolejne mecze.

Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Sobota 21 września – 12:55 i 17:30

Niedziela 22 września - 11:55