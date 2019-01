Czołowe tenisistki zagrają w Polsce. Ogłoszono składy na Puchar Federacji

Woźniacka to obecnie trzecia zawodniczka rankingu WTA. W przeszłości była liderką tego zestawienia. 28-letnia tenisistka długo czekała na pierwszy triumf w Wielkim Szlemie. Dopięła swego rok temu, gdy zwyciężyła w Australian Open.



Switolina to szósta rakieta świata i trzykrotna ćwierćfinalistka imprez wielkoszlemowych. W obsadzie turnieju w Zielonej Górze, który odbędzie się w dniach 6-9 lutego znalazła się także trzecia zawodniczka z Top 10 - Rosjanka Daria Kasatkina (10. WTA).



Poprzednio podczas imprezy tenisowej w Polsce trzy zawodniczki z czołowej "10" wystąpiły w 2007 roku, podczas ostatniej edycji turnieju WTA - J&S Cup w Warszawie.

Polska bez niespodzianek

W składzie Biało-Czerwonych nie ma niespodzianek. Kapitan Dawid Celt powołał czołowe singlistki - Linette (86. WTA), Fręch (154.), Świątek (178.) i Chwalińską (345.) oraz Rosolską, najlepszą krajową deblistkę. W porównaniu ze zgłoszonym wcześniej szerokim składem ubyły Paula Kania, Katarzyna Piter i Urszula Radwańska.

Źródło: Newspix Alicja Rosolska dostała powołanie



Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) po raz pierwszy przyznała Polsce organizację największych cyklicznych zawodów drużynowych kobiet w tym sporcie. W Zielonej Górze odbędzie się jedna z dwóch imprez tego etapu Fed Cup. Wystąpią, oprócz gospodarzy, zespoły narodowe: Bułgarii, Danii, Estonii, Rosji, Szwecji i Ukrainy.

Pozostałe reprezentacje biorące udział w rozgrywkach zagrają w tym samym czasie w turnieju w Bath w Wielkiej Brytanii. Zwycięzcy obu imprez awansują do meczów play-off o awans do Grupy Światowej II, a po dwa najsłabsze zespoły spadną do Grupy II Strefy Euro-Afrykańskiej.



Nie wiadomo jeszcze, z kim Biało-Czerwone spotkają się w fazie grupowej lutowych zawodów.



Składy drużyn w turnieju Grupy I Strefy Euro-Afrykańskiej:



Polska: Magda Linette, Magdalena Fręch, Iga Świątek, Maja Chwalińska, Alicja Rosolska

Bułgaria: Wiktoria Tomowa, Isabella Szinikowa, Gergana Topałowa, Petia Arszinkowa

Dania: Karolina Woźniacka, Karen Barritza, Emilie Francati, Clara Tauson, Maria Jespersen

Estonia: Anett Kontaveit, Elena Malygina, Maileen Nuudi, Saara Orav, Valeria Gorlats

Rosja: Daria Kasatkina, Anastazja Pawliuczenkowa, Anastazja Potapowa, Margarita Gasparian, Natalia Wichlancewa

Szwecja: Rebecca Peterson, Johanna Larsson, Mirjam Bjoerklund, Cornelia Lister, Caijsa Hennemann

Ukraina: Jelina Switolina, Łesia Curenko, Dajana Jastremska, Marta Kostiuk, Nadia Kiczenok