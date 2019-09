Trzy mecze, trzy zwycięstwa. Polacy zagrają o pierwsze miejsce w grupie Pucharu Davisa

Video: Eurosport

Zobacz znakomite zagranie Huberta Hurkacza

Mimo że Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open z Jeremym Chardym, to w piątej partii popisał się znakomitym zagraniem. Sprawdź powtórkę ze zwycięskiej piłki Polaka. Transmisje z US Open w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»