Nowy format Pucharu Davisa dał się we znaki Nadalowi i spółce

Rafael Nadal to lider reprezentacji Hiszpanii w Pucharze Davisa

Od poniedziałku do niedzieli w Madrycie trwa pierwsza edycja drużynowych rozgrywek w nowym formacie. Na Caja Magical rozgrywany jest turniej finałowy z udziałem 18 drużyn. Z sześciu trzyzespołowych grup do fazy pucharowej awansują ich zwycięzcy i dwie najlepsze drużyny z drugich miejsc. Każdy mecz składa się z dwóch singli i jednego debla.

Jednym z faworytów imprezy są gospodarze z Rafaelem Nadalem na pierwszej rakiecie. We wtorek Hiszpanie rywalizowali z Rosjanami. W pierwszym pojedynku Roberto Bautista Agut przegrał z Andriejem Rublowem 6:3, 3:6, 6:7 (0-7), w drugim Rafael Nadal pokonał Karena Chaczanowa 6:3, 7:6 (9-7). Dochodziła północ, a do rozegrania pozostawał jeszcze decydujący mecz gry podwójnej.

Początkowo do debla przewidziany był Nadal, ale kapitan reprezentacji Hiszpanii ostatecznie postanowił oszczędzić swojego lidera. Na kort centralny wyszli więc Marcel Granollers i Feliciano Lopez, którzy wygrali z Chaczanowem i Rublowem 6:4, 7:6 (7-5). Spotkanie zakończyło się krótko przed 2 w nocy.

- To oczywiste, że coś z tym trzeba zrobić. Nie można kończyć meczów o 2 w nocy. Nie mogłem wystawić do debla swojego pierwszego zawodnika, ponieważ graliśmy o 12:30. Na pewno musi to zostać zmienione - powiedział prowadzący Hiszpanów Sergi Bruguera.

Nadal wstrzymuje się z opinią

W czasie meczu deblowego trwała konferencja prasowa Nadala. 19-krotny mistrz wielkoszlemowy został na niej zapytany, jak ocenia nową formułę Pucharu Davisa.

- Atmosfera jest niesamowita, ale na to pytanie na razie trudno odpowiedzieć. Poczekajmy do końca turnieju, żeby można było powiedzieć coś więcej - wstrzymał się tenisista z Majorki.

- Negatywem jest tylko to, że mamy 12:45, a dopiero rozpoczęliśmy ostatni mecz. To oznacza duże problemy dla zawodników, jak i dla kibiców, którzy przyszli na stadion, ponieważ w środę jest normalny dzień pracy. To znacznie wszystko utrudnia - zauważył Nadal.

Niepocieszony, mimo zwycięstwa, był też Lopez. - Plan gier nie jest najlepszy, ponieważ jak jakiś mecz się przedłuży, to efekt jest taki, jaki jest. Mamy trochę bardziej intensywny tydzień, ale zasady dla wszystkich grup są takie same i nie ma co szukać wymówek - zaraz dodał.

W środę na godzinę 18 przewidziany jest początek meczu Hiszpania - Chorwacja. Na otwarcie turnieju finałowego tenisiści z Bałkanów przegrali gładko z Rosjanami 0:3.

Hiszpanie czekają na triumf w Pucharze Davisa od 2011 roku.