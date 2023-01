"Aryna, twoje zdrowie!". Prowokacja Łukaszenki spotkała się z ostrą reakcją Ukraińców

Wszystkie mecze Australian Open można obejrzeć z odtworzenia w Eurosporcie Extra w Playerze

Aryna Sabalenka zmieniła nastawienie. "Zaczynam bardziej siebie szanować" Aryna Sabalenka... czytaj dalej » Tenis jest jednym z niewielu sportów, które po agresji na Ukrainę 24 lutego ubiegłego roku nie wykluczył z rywalizacji rosyjskich i białoruskich zawodników. Tenisiści z tych krajów na równi z innymi sportowcami mogą normalnie występować na światowych kortach z tą różnicą, że nie występują pod swoją, lecz pod neutralną flagą.

O krok dalej poszedł wielkoszlemowy Wimbledon, wykluczając ich z zeszłorocznej edycji, za co notabene spotkały go kary ze strony organizacji prowadzących męskie i kobiece rozgrywki.

Temat wrócił za sprawą triumfu Aryny Sabalenki w wielkoszlemowym Australian Open. W sobotnim finale Białorusinka, która w półfinale wyeliminowała Magdę Linette, po emocjonującym pojedynku pokonała urodzoną w Rosji, ale reprezentującą od wielu lat Kazachstan Jelenę Rybakinę 4:6, 6:3, 6:4.

Sabalenka wywalczyła pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy, inkasując blisko 3 miliony dolarów australijskich.

Gest Łukaszenki mówi sam za siebie

24-letnia tenisistka nie mogła świętować zwycięstwa otulona w białoruską flagę, bo te w kompleksie Melbourne Park były zakazane, ale jej sukces został już odpowiednio skonsumowany, i to dosłownie, przez białoruski reżim.

- Aryna, twoje zdrowie! - wznosi toast wódką prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka na nagraniu, które w reżimowych mediach zostało opublikowane wkrótce po triumfie Sabalenki.



Sama tenisistka wielokrotnie apelowała o niełączenie polityki ze sportem, a decyzją o wykluczeniu z Wimbledonu czuła się pokrzywdzona, jednak gest Łukaszenki, którego sport jest oczkiem w głowie, mówi sam za siebie.

Tolerancję do tego typu politycznych rozgrywek stracili Ukraińcy, którzy od blisko roku muszą bronić się przed wspieranymi przez Białorusinów Rosjanami.

W poniedziałek ukraiński związek tenisowy wystosował list otwarty, w którym zaapelował do międzynarodowej społeczności o zwrócenie uwagi na triumf Sabalenki w Australian Open i jego konsekwencje.

Platforma do autopromocji

Federacja ponowiła apel o wykluczenie sportowców z tychże krajów, o co walczy od początku rosyjskiej inwazji. "Przede wszystkim dlatego, że państwa agresorzy wykorzystują wszelkie osiągnięcia swoich sportowców do propagandy. Przykład Aryny Sabalenki, która wygrała Australian Open, jest najświeższym dowodem na poparcie tej tezy" - czytamy w liście.

Ukraińcy zauważyli, że białoruska telewizja publiczna prowadziła piracką transmisję z finału wielkiego szlema w Melbourne, co już samo w sobie było złamaniem międzynarodowego prawa, a Łukaszenka mógł wykorzystać triumf Sabalenki do swoich celów politycznych.

"Te wydarzenia dobitnie pokazują, że sport nie jest »poza polityką« [to najczęstszy argument przeciwników wykluczenia rosyjskich i białoruskich sportowców z międzynarodowej rywalizacji]. Wręcz przeciwnie, uosabia jeden z kierunków politycznych. Jest wykorzystywany przez reżimy do własnych celów propagandowych" - argumentuje ukraińska federacja.

"Wzywamy do natychmiastowej izolacji rosyjskich i białoruskich sportowców. Środek ten należy zastosować jak najszybciej, zamiast dawać agresorom platformy do autopromocji" - kończą Ukraińcy.