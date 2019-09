Napięta sytuacja w Hongkongu. Przełożono tenisowy turniej kobiet

6.08 | Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać napastników nacierających z kijami na protestujących mieszkańców Hongkongu. Demonstranci odpowiedzieli na to, rzucając w ich kierunku gumowe słupki drogowe i inne przedmioty. Atak został odparty, a napastnicy uciekli do budynku, który następnie otoczyli protestujący - podała publiczna stacja RTHK.

20.08 | Regularne demonstracje wstrząsają Hongkongiem od blisko trzech miesięcy. Ich pierwotną przyczyną był zgłoszony przez lokalny rząd i popierany przez Pekin projekt nowelizacji prawa ekstradycyjnego, który przewiduje możliwość odsyłania podejrzanych do Chin kontynentalnych. Z czasem do postulatu wycofania tego projektu dołączyły żądania niezależnego śledztwa w sprawie działań policji, uwolnienia osób zatrzymanych w związku z protestami oraz powszechnych, demokratycznych wyborów władz regionu.

O decyzji poinformował miejscowy związek oraz Women's Tennis Association (WTA). Na razie nie wiadomo, jaki będzie nowy termin zawodów.



Od kilkunastu tygodni w Hongkongu dochodzi do różnego rodzaju antyrządowych demonstracji, a w konsekwencji do starć z policją. Protestujący są przeciwni m.in. wpływom Chin, systemowi politycznemu i przemocy ze strony policji.

Chińskie święto narodowe

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na przełożenie turnieju jest przypadające na 1 października chińskie święto narodowe. W Hongkongu spodziewane są wtedy kolejne protesty na dużą skalę.



Niestabilna sytuacja ma wpływ m.in. na turystykę. Jak poinformowano, w ostatnim tygodniu sierpnia do Hongkongu przyjechało o 45 procent mniej zagranicznych gości w porównaniu do tego okresu w 2018 roku.



W ubiegłym sezonie rywalizację tenisistek w Hongkongu wygrała Ukrainka Dajana Jastremska. To był jej pierwszy w karierze triumf w zawodach rangi WTA.

Protesty w Hongkongu

Trwająca w Hongkongu fala protestów rozpoczęła się w czerwcu od sprzeciwu wobec zgłoszonego przez miejscowe władze projektu umożliwienia ekstradycji do Chin kontynentalnych. Kilkakrotnie w pokojowych marszach na ulice wychodziły setki tysięcy osób. Często dochodziło również do brutalnych starć pomiędzy radykalnymi protestującymi a policją.



Szefowa władz Hongkongu Carrie Lam obiecała w ubiegłym tygodniu, że wycofa kontrowersyjny projekt, ale nie przychyliła się do żadnego z pozostałych czterech postulatów protestujących. Żądają oni powołania niezależnej komisji śledczej do zbadania działań rządu i policji, uwolnienia wszystkich zatrzymanych demonstrantów, nienazywania protestów "zamieszkami" oraz demokratycznych wyborów władz regionu.