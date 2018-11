Prezydent do Radwańskiej: dziękujemy za wspaniałe promowanie Polski

Radwańska swoją decyzję ogłosiła w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych. Już kilka minut później w jej strony zaczęły spływać ciepłe słowa podziękowań ze świata tenisa.

Teraz do dołączył do nich prezydent. "Agnieszka Radwańska ogłosiła zakończenie sportowej kariery. Szanowna Pani Agnieszko! Dziękujemy za wszystkie sukcesy i wspaniałe promowanie Polski na światowych kortach! Życzymy powodzenia we wszelkich nowych planach i działaniach!" - napisał na Twitterze Andrzej Duda.



Bogata kariera

"Czarodziejka, Ninja i Profesorka". Tak przez lata zachwycała zagraniami Kibice uwielbiali... czytaj dalej » 29-letnia Polka wygrała 20 turniejów WTA, wśród których najbardziej prestiżowy jest WTA Finals. W kończącej sezon imprezie masters zwyciężyła w 2015 roku. W Wielkim Szlemie największe sukcesy odnosiła w Wimbledonie. Na londyńskiej trawie sześć lat temu dotarła do finału, a w 2013 i 2015 roku zatrzymała się rundę wcześniej. Do najlepszej czwórki dwukrotnie - w 2014 i dwa lata później - dotarła w Australian Open.



W rankingu WTA najwyżej dotarła do drugiego miejsca. Po ostatnich dwóch słabszych sezonach systematycznie pogarszały się jej notowania. W momencie zakończenia kariery plasuje się na 75. pozycji.



Radwańska przez wiele lat występowała w drużynie narodowej w Pucharze Federacji i miała duży wkład w historyczny awans Biało-Czerwonych do Grupy Światowej w 2014 roku. Brała udział w igrzyskach olimpijskich w Pekinie, Londynie (była chorążym) oraz w Rio de Janeiro, ale bez powodzenia.