Deblowy mistrz i juniorska mistrzyni. Świątek i Kubot połączyli siły

Podczas trzeciego seta starcia z Aną Bogdan Iga Świątek poprosiła o pomoc medyczną. Fizjoterapeutka założyła na jej udzie opatrunek. Mimo tego Świątek i tak pokonała rywalkę 6:3, 3:6, 6:4, dzięki czemu awansowała do 2. rundy Australian Open.

Rozstawieni z "siódemką" tenisiści Łukasz Kubot i Argentyńczyk Horacio Zeballos awansowali do drugiej rundy debla w wielkoszlemowym Australian Open. W środę wygrali w Melbourne ze Słoweńcem Aljazem Bedene i Niemcem Maximilianem Martererem 7:5, 5:7, 6:3. Oto skrót spotkania.

Start tej dwójki w Australii to spore zaskoczenie, choć temat ich wspólnego grania nie jest nowy. Taki pomysł pojawił się w drugiej połowie zeszłego roku.

Świetna także w deblu

Niesamowita odporność Świątek. Jest historyczna druga runda 17-letnia polska... czytaj dalej » Świątek w karierze juniorskiej osiągała nie tylko świetne wyniki w singlu, w którym triumfowała m.in. w zeszłym roku w Wimbledonie, ale też w deblu. Niektórzy wskazywali, że razem z Kubotem może wystąpić w mikście podczas przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio. Zawodnik z Bolesławca ma na koncie dwa zwycięstwa w turniejach wielkoszlemowych w rywalizacji podwójnej. Jedno z nich odniósł w 2017 roku na Wimbledonie. W poprzednim sezonie był liderem rankingu ATP deblistów.

Teraz para zaprezentuje się po raz pierwszy. Tę informację podał na Twitterze Artur Bochenek, a więc prezes Warsaw Sport Gruop. Ta agencja menedżerska opiekuje się Świątek.

Rosolska i Mektić rywalami

Kubot w środę nad ranem w parze z Argentyńczykiem Horacio Zeballosem awansował do drugiej rundy debla. Jego nowa koleżanka z miksta w pierwszej rundzie turnieju singlistek pokonała w trzech setach Anę Bogdan z Rumunii. Wcześniej Świątek wygrała z trzema rywalkami w kwalifikacjach.

Jej przeciwniczką w drugiej rundzie będzie Camila Giorgi z Włoch.

Wiadomo już z kim Kubot i Świątek zmierzą się na inaugurację walki w mikstach. Rywale będą bardzo wymagający. To dwójka Alicja Rosolska i Nikola Mektić. Ta para we wrześniu zeszłego roku była w finale US Open. Termin spotkania nie jest jeszcze znany.

