Ulubiona część sezonu Igi Świątek. Sprzyjający układ drabinki w Stuttgarcie

Video: Eurosport

Świątek: Nadal był dla mnie inspiracją

- Jestem kobietą, więc nigdy nie uda mi się to, co potrafi Rafa Nadal. On był dla mnie inspiracją - powiedziała Iga Świątek podczas konferencji prasowej po finale Roland Garros. Polka została triumfatorką turnieju, pokonując w ostatnim meczu Sofię Kenin 6:4, 6:1.

