Polskie tenisistki poznały rywalki w barażu Pucharu Federacji

- Nie jest łatwo przestawić się z singla do gry w mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę. Zagraliśmy bardzo dobrze i cieszę się, że awansowaliśmy do ćwierćfinału - powiedziała Iga Świątek po triumfie w drugiej rundzie miksta. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Losowanie ośmiu par barażowych odbyło się we wtorek w siedzibie Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) w Londynie.

Mecz odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia, a gospodarza wyłoniło dodatkowe losowanie. Dotychczas w Pucharze Federacji doszło do jednej konfrontacji Polek z Brazylijkami. W 1989 roku w Tokio zawodniczki z Ameryki Południowej wygrały 2:1.

Biało-Czerwone wywalczyły awans do barażu za sprawą udanego występu w ubiegłym tygodniu w turnieju Grupy I Strefy Euro-afrykańskiej w luksemburskim Esch-sur-Alzette. W decydującym meczu pokonały wówczas Szwedki 2:0. Zawodniczki kierowane przez kapitana Dawida Celta wystąpiły w tej imprezie w najsilniejszym składzie: Magda Linette, Iga Świątek, Magdalena Fręch, Alicja Rosolska i Maja Chwalińska.

Brazylijki, które we wtorkowym losowaniu były rozstawione, przegrały w minionym tygodniu mecz kwalifikacyjny o turniej finałowy Grupy Światowej z Niemkami we Florianopolis 0:4.

Polki zajmują 21. miejsce w rankingu narodowym ITF, a ekipa Canarinhos plasuje się tuż przed nimi.

Najwyżej notowaną Brazylijką w zestawieniu WTA singlistek jest Beatriz Haddad Maia (147.), która nie zagra jednak w kwietniowym barażu. Wykryto u niej doping i w poniedziałek światowa federacja poinformowała, że na zawodniczkę nałożono 10-miesięczną dyskwalifikację. Uwzględniono już rozpoczęty wcześniej okres tymczasowego zawieszenia i 23-letnia Brazylijka będzie mogła wrócić do rywalizacji po 21 maja. Drugą rakietą tego kraju jest 218. na światowej liście Gabriela Ce.