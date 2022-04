Świątek poznała pierwszą rywalkę w meczu Polek. "Cieszę się, że miałam chwilę przerwy"

Polki mają szansę na pierwszy występ w finałowym turnieju Billie Jean King Cup w nowej formule.

Świątek zostaje na szczycie rankingu WTA. Drugi tydzień z rzędu Iga Świątek... czytaj dalej » W Radomiu wystąpią w najsilniejszym składzie - z liderką rankingu WTA Świątek oraz zajmującą w nim 58. miejsce Linette, która we wtorek wróciła z USA, gdzie w turnieju w Charleston po raz pierwszy w karierze triumfowała w grze podwójnej, a w singlu dotarła do ćwierćfinału. Trzecią z Polek sklasyfikowanych w czołowej setce (na 87. miejscu) jest Magdalena Fręch. W kadrze znalazły się też Maja Chwalińska (265 WTA) i Alicja Rosolska (59. w deblowym WTA).

Losowanie i konferencja przed meczem Polska - Rumunia

W czwartek wczesnym popołudniem przeprowadzono losowanie. Wiadomo już zatem, że Świątek w piątek zmierzy się ze 123. w światowym rankingu Mihaelą Buzarnescu, a Linette z 63. w zestawieniu Iriną-Camelią Begu. Dzień później singlistki zamienią się rywalkami oraz rozegrany zostanie mecz deblowy.

W czwartek odbyła się również konferencja prasowa, na której obecna była Świątek. Nie było oczywiście możliwości, by zabrakło pytania, o jej odczucia jako - już oficjalnie - pierwszej rakiety świata.

- Pierwsze dni były chaotyczne, dużo było emocji. Z drugiej strony dowiedziałam się, że obejmę prowadzenie trakcie turnieju, więc moim głównym zadaniem było to, by pozostać skoncentrowana na Miami Open. I udało mi się to bardzo dobrze. Dopiero po turnieju dopuściłam do siebie możliwość dłuższego pomyślenia o tej sytuacji i o tym, co się teraz zmieni. Przyznam, że nadal mam takie same cele, nadal tak samo pracuję i jestem tą samą osobą, więc czuję się stabilnie. To mnie motywuje i sprawia, że chce mi się więcej. Cieszę się, że miałam chwilę przerwy, żeby się zregenerować - mówiła 20-latka.

Kilka godzin wcześniej oficjalny profil Billie Jean King Cup udostępnił wideo z treningów Polki.



Mecz Polska - Rumunia będzie pierwszym międzynarodowym wydarzeniem w niedawno otwartym Radomskim Centrum Sportu, którego trybuny mogą pomieścić 5000 kibiców.

Rywalizacja rozpocznie się w piątek o godz. 13.