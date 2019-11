Polscy tenisiści zagrają w Pucharze ATP. Wszystko dzięki Hurkaczowi

Nadal nie wyszedł na półfinał. Kontuzja podczas rozgrzewki Rafael Nadal nie... czytaj dalej » W 2020 roku rozegrana zostanie pierwsza edycja ATP Cup. Wezmą w niej udział 24 drużyny. Pewne miejsce mieli gospodarze, a na podstawie rankingu dołączono do nich 23 inne kraje. Rzutem na taśmę do imprezy załapali się Polacy. Wszystko dzięki wysokiej pozycji Huberta Hurkacza, który skończył sezon jako 37. rakieta świata.

Pula nagród robi wrażenie

Turniej odbędzie się w dniach 3-12 stycznia w trzech miastach - Sydney, Perth i Brisbane. Drużyny zostaną podzielone na sześć grup, z których do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy i dwie z sześciu najlepszych ekip z drugich miejsc. Od 1/4 finału rywalizacja toczyć się będzie w Sydney. W skład jednego spotkania wejdą dwa single i debel.

Polacy polecą do Australii najprawdopodobniej w składzie: Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak i Łukasz Kubot. Tenisiści powalczą nie tylko o punkty do rankingu, ale również o wysokie premie finansowe. W puli nagród znajdzie się 15 mln dolarów.

Z Djokoviciem i Nadalem, bez Federera

Przyjazd na Puchar ATP, który będzie głównym sprawdzianem przed Australian Open, zapowiedzieli m.in. Serb Novak Djoković i Hiszpan Rafael Nadal. Z występu zrezygnował Roger Federer, który woli spędzić więcej czasu z rodziną i w spokoju przygotować się do pierwszego w sezonie turnieju Wielkiego Szlema.





.@rogerfederer has announced that he will not play #ATPCup due to family reasons and therefore Switzerland has been withdrawn as a country that qualified at the first entry deadline.



An additional six countries will now qualify at the second entry deadline. pic.twitter.com/eU88fsHYFj — ATPCup (@ATPCup) 30 października 2019







W 2020 roku nie odbędzie się za to Puchar Hopmana. Towarzyska impreza mikstów wróci jednak do kalendarza w 2021 roku.