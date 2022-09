Były trener Igi Świątek ma dla niej radę na resztę turnieju

Turniej US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Mats Wilander porównał Hurkacza do Świątek. "Nie widzę go na takiej fali" - Iga Świątek... czytaj dalej » US Open 2022 oficjalnie wystartował w poniedziałek i od razu obrodziło w niespodzianki. Poza turniejem już teraz znalazło się kilkoro zawodników, którzy byli wymieniani w szerokim gronie faworytów. Szczęśliwie na otwarcie doskonale poradzili sobie polscy liderzy - rozstawiona z jedynką Świątek pokonała gładko Włoszkę Jasmine Paolini 6:3, 6:0, a turniejowa ósemka wśród panów, Hubert Hurkacz, nie dał szans niżej notowanemu Niemcowi Oscarowi Otte, wygrywając 6:4, 6:2, 6:4.

- Oczywiście, że już są pewne zaskoczenie. I to powiedziałbym, że w tym roku wyjątkowo w obu drabinkach, zarówno męskiej jak i żeńskiej - stwierdził Sierzputowski. Wśród mężczyzn zwrócił uwagę na wpadki rozstawionego z czwórką Greka Stefanosa Tsitsipasa oraz najwyżej notowanego Amerykanina, grającego z numerem 10, Taylora Fritza. Największą sensacją wśród pań była porażka w pierwszej rundzie Rumunki Simony Halep.

- To na pewno duża niespodzianka, aczkolwiek w tym meczu grała naprawdę dobrze. Końcówka to był jej najwyższy poziom, ale po drugiej stronie siatki była dziewczyna, która nie odczuwała żadnego stresu czy presji i zagrała najlepszy tenis jaki mogła zagrać - podkreślił.

Oglądasz Wideo: tvn24 Piotr Sierzputowski o niespodziankach na początku US Open

Shelby Rogers pod presją

Sierzputowski aktualnie odpowiada za wyniki Amerykanki Shelby Rogers, 31. rakiety świata. Pytania o jej występ, zwycięstwo z Holenderką Arantxą Rus (rozmowa przeprowadzona we wtorek, przed wygranym meczem Rogers z Viktorią Kuzmoą w 2. rundzie - red.), nie mogło zatem zabraknąć.

- Ciężki mecz jako faworytka. Dużo presji po zeszłym roku, kiedy doszła tutaj do ćwierćfinału. Jest sporo oczekiwań wobec samej siebie, ale wygrała, więc robota zrobiona, mamy szansę rywalizować dalej - cieszył się, przypominając, że to właśnie Rogers w ubiegłym roku na Flushing Meadows jako ostatnia zdołała pokonać Ashleigh Barty, byłą liderką rankingu WTA, która wiosną zakończyła karierę.

Oglądasz Wideo: tvn24 Piotr Sierzputowski o swojej podopiecznej Shelby Rogers

Sierzputowski: Świątek na pewno jest w dobrej dyspozycji

Z dotychczasowej postawy swojej zawodniczki może być zatem zadowolony. Powodem do uśmiechu jest z pewnością również to, czego dokonuje jego poprzednia zawodniczka, czyli Świątek.

- Myślę, że Iga na pewno jest w dobrej dyspozycji, bo cały rok w takiej jest. Teraz kwestia polega na tym, żeby wyjść i wygrać te mecze, które są 50-50. Niewiele osób to rozumie, że tenis to nie jest gra, gdzie ma się ogromną przewagę. Zawodnicy, którzy grają najlepiej na świecie, wygrywają niecałe 60 procent punktów, więc dalej jest to blisko rzutu monetą. Trzeba po prostu wejść w taki dzień, kiedy człowiekowi nie wychodzi i dociągnąć mecz do końca. Z Paolini, co miało wychodzić, wychodziło. Szczególnie w drugim secie. Ale te warunki tutaj nie są łatwe, jest głośno, jest gorąco, duszno, do tego co chwila wieje, więc jest trudno - podkreślił.

Oglądasz Wideo: tvn24 Piotr Sierzputowski o formie Igi Świątek podczas US Open 2022

I właśnie na tych trudnych warunkach się skupił. - Jak miałbym porównać do innych turniejów wielkoszlemowych, to ten jest najtrudniejszy. Trzeba umieć się do tego dostosować, zaakceptować większą liczbę błędów, troszeczkę słabszą swoją dyspozycję, co można zaobserwować również u facetów. Ci, którzy lepiej sobie z tym radzą, mają lepsze wyniki i więcej spokoju - podkreślił.

Zapytany o radę, jaką mógłby przekazać Świątek i Hurkaczowi na dalszą część turnieju, odparł: - Trzeba zaakceptować to, że słabości zostaną uwypuklone. I tak będzie miał każdy.