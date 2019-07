Pierwszy trener Hurkacza: lata jak swego czasu Boris Becker

- Jest kilku bardzo utalentowanych tenisistów. Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov czy Hubert Hurkacz. Młodym drogę wyznacza Alexander Zverev. Czeka nas zmiana pokoleniowa. To świetne, bo potrzebujemy nowych twarzy - powiedział Novak Djoković.

Djoković: Hurkacz to jeden z wielu utalentowanych młodych...

Djoković: Hurkacz to jeden z wielu utalentowanych młodych graczy

Djoković zdradził receptę na Hurkacza. "Wiem, czego się spodziewać" Novak Djoković... czytaj dalej » Hurkacz awansował do trzeciej rundy po zwycięstwie nad Argentyńczykiem Leonardo Mayerem 6:7 (4-7), 6:1, 7:6 (9-7), 6:3.

Jamroz przyznał, że mocno przeżywał występ swojego byłego zawodnika. - Śledzę poczynania Huberta i jestem z niego bardzo dumny. Podoba mi się jego gra. Najbardziej zaangażowanie, spokój na korcie i to, jak lata. Te jego rzuty są niesamowite, lata jak swego czasu Boris Becker. Chłopak się rozwija i widać, że staje się coraz lepszym tenisistą - ocenił.

Zbliżający się do 52. urodzin Becker triumfował w sześciu imprezach Wielkiego Szlema. Wimbledon wygrał trzykrotnie (1985, 1986, 1989).

Teraz Djoković

Jamroz chwalił Hurkacza, ale równocześnie zwrócił uwagę, że są elementy, które 22-latek powinien udoskonalić. - Musi popracować nad sprawnością, niektóre rzeczy robić szybciej. Znam go, wiem jaki ma charakter, jak jest zadziorny - dodał były reprezentant kraju, czołowy polski tenisista w latach 60. minionego stulecia.

W trzeciej rundzie Wimbledonu młody Polak zmierzy się z liderem światowego rankingu ATP, Serbem Novakiem Djokoviciem. - Hubert i tak już zrobił swoje. Djoković to dzisiaj numer jeden i jest zdecydowanym faworytem pojedynku. Każdy inny wynik niż wygrana Serba będzie sensacją. Ale to jest sport, a w sporcie niespodzianki się zdarzają. Hubert musi zagrać odważnie i z wiarą w siebie. Nie ma nic do stracenia - oznajmił Jamroz.