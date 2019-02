"Miałam odkręcić kran, po chwili poczułam nóż". Czeska tenisistka zeznawała w sprawie napaści

Kvitova dotarła do finału Australian Open

Petra Kvitova awansowała do półfinału Australian Open i w pomeczowym wywiadzie na korcie uroniła łzę.

Kvitova wzruszona po awansie do półfinału

Od dramatycznych wydarzeń w Prościejowie minęły już ponad dwa lata. Sprawa napaści wciąż jest dla 28-latki trudnym tematem. W sądzie okręgowym w Bernie zeznawała w osobnym pomieszczeniu, tak aby uniknąć spotkania z napastnikiem. Fragment jej zeznań przytacza czeski portal Idnes.

"Poczułam przy szyi nóż"

Mężczyzna zadzwonił do drzwi mieszkania zawodniczki o 8.30 nad ranem. Przedstawił się jako robotnik, powiedział, że przyszedł sprawdzić system ciepłej wody. "Poprosił mnie, żebym odkręciła kran, po chwili poczułam przy szyi nóż. Złapałam za niego lewą ręką trzymając ostrze. Wydarłam go, potem upadłam na podłogę. Krew była już wszędzie" - zeznała.

Tenisistka opisała jak próbowała chwycić leżący na ziemi telefon komórkowy. Nie dała rady, bo w tym samym momencie napastnik go kopnął. Powiedziała mu, że musi koniecznie pojechać do szpitala, od razu zapytała czy chce pieniądze - napisano.



"Zapytał, ile mam. Powiedziałam, że dziesięć tysięcy koron. Powiedział, że OK. Dałam mu te pieniądze. Wtedy wyszedł, a ja zadzwoniłam po pogotowie, a potem na policję" - mówiła Czeszka.

Jak przyznała, mimo makabrycznego widoku krwi, nie czuła bólu. Obrażenie były jednak bardzo poważne.



"Wszystkie palce lewej ręki były pocięte, a nerwy w kciuku i palcu wskazującym przerwane. Do dzisiaj nie odzyskałam w niej stuprocentowej sprawności. Straciłam czucie w koniuszkach obu tych palców" - zdradziła.

Źródło: PAP/EPA Petra Kvitova miała długą przerwę

Za atak na Kvitovą napastnikowi grozi dwanaście lat więzienia. Od momentu zdarzenia mężczyzna zdążył już usłyszeć dwuipółletni wyrok w innej sprawie. Czeszka powiedziała, że nie miała problemów ze wskazaniem sprawcy. Poznała go na zdjęciach dostarczonych przez policję. "Od razu zorientowałam się, że to on. Zapamiętałam głównie jego oczy" - przyznała.

Pierwszy finał od lat

Napaść na tenisistkę zastopowała jej karierę. Czeszka do rywalizacji wróciła dopiero w maju 2017 roku. W styczniu tego roku, w Australii, doszła do swojego pierwszego wielkoszlemowego finału od pięciu lat (przegrała z Naomi Osaką). Poprzednie, na Wimbledonie w 2011, a potem w 2014 roku, wygrywała.