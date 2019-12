Nie chce pracować z kobietami. "Mam więcej respektu do mężczyzn"

Głównym szkoleniowcem dwukrotnej mistrzyni Wimbledonu pozostaje Jiri Vanek. Przed nowym sezonem leworęczna zawodniczka zdecydowała się za to na zmianę na stanowisku trenera przygotowania fizycznego. Przez ostatnie cztery lata z Kvitovą pracował uznany w środowisku David Vydra.

Królowa Barty. Liderka rankingu wygrała WTA Finals Ashleigh Barty... czytaj dalej » To między innemu temu specjaliście Czeszka zawdzięcza powrót do gry po fatalnym ataku złodzieja-nożownika, który poważnie ranił ją w lewą dłoń. Tenisistce groziła amputacja palców, tymczasem przetrwała najgorsze chwile i wróciła na korty silna jak nigdy. Po raz siódmy w dziewięciu ostatnich latach zakończyła sezon w pierwszej dziesiątce rankingu. W tym roku wygrała turnieje w Sydney i Stuttgarcie, do tego osiągnęła dwa finały, w tym wielkoszlemowego Australian Open.

Trenerów dwóch

Do kolejnego turnieju w Melbourne z czeską tenisistką będzie pracować już inny specjalista od przygotowania motorycznego, a dokładnie dwóch specjalistów. W mikołajki Kvitova poinformowała, że jej sztab wzmacniają Ivan Trebaticky i Florian Zitzelsberger, ten drugi w podwójnej roli - trenera przygotowania fizycznego i fizjoterapeuty.

"Nie mogę się już doczekać rozpoczęcia tej współpracy i mam nadzieję, że się zmówią przeciwko mnie" - napisała w żartach na Facebooku.



Welcome to the new look team Petra! I am excited to be working with not one but two new physical trainers in Ivan Trebaticky and Florian Zitzelsberger (also physiotherapist). I can’t wait to get started and hope they don’t gang up on mepic.twitter.com/7hxioQ8TiH — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) December 6, 2019

Nie wchodziło w grę

Nie jest zaskoczeniem, że Kvitova zdecydowała się na zatrudnienie dwóch kolejnych mężczyzn. Tenisistka nie wyobraża sobie bowiem pracy z kobietami.

- To nigdy nie wchodziło w grę - przyznała otwarcie na stronie Czeskiego Komitetu Olimpijskiego. - Nie wydaje mi się, żeby to do mnie pasowało. Mam dwóch starszych braci, tak więc od małego przebywam w męskim towarzystwie i jest to dla mnie naturalne. Generalnie mam więcej respektu do mężczyzn - zdradziła.

W swoich przyzwyczajeniach Kvitova nie jest jednak odosobniona. Kobiety trenerki w kobiecym tenisie należą do rzadkości. Chlubnym wyjątkiem jest Polka Sandra Zaniewska, która do niedawna z sukcesami prowadziła tenisistkę z top 20 Petrę Martić, a na nowy sezon znalazła się w sztabie Alize Cornet.