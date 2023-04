Rewelacja za burtą. Wielki powrót Kvitovej w półfinale

Rybakina nie zwalnia tempa. Może powtórzyć osiągnięcie Świątek Dwa zacięte sety... czytaj dalej » Kvitova, która w poprzedniej rundzie poradziła sobie z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową, może mówić o wielkim powrocie.

Z 2:5 na 6:5

To rumuńska rewelacja - jedyna nierozstawiona tenisistka, która pozostała w turnieju i nie straciła jeszcze w Miami seta - zaczęła lepiej, bo prowadziła już 5:2, miała nawet dwie piłki setowe. Wydawało się, że pójdzie po swoje.

Tymczasem znana z dużej waleczności Czeszka zdołała wygrać pięć gemów z rzędu i po blisko godzinie gry odwróciła losy spotkania.

Fatalne końcowe minuty pierwszej odsłony w wykonaniu Cirstei miały przełożenie na początek drugiej. Rumunka szybko została przełamana i jak się okazało, był to kluczowy moment tej partii. Kvitova utrzymała tę przewagę do samego końca.



Into her FIRST Miami final @Petra_Kvitova will have the chance to capture her 30th singles title tomorrow after a 7-5, 6-4 victory over Cirstea!#MiamiOpenpic.twitter.com/ErSzLWrnsO — wta (@WTA) March 31, 2023





W sobotnim finale (godzina 21 polskiego czasu) jej rywalką będzie Rybakina, która już dzień wcześniej pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę 7:6 (7-3), 6:4 i jest o krok od dołączenia do elitarnego Sunshine Double Club. Są w nim tenisistki, które w tym samym sezonie triumfowały w następujących po sobie "słonecznych" turniejach w Kalifornii - Indian Wells i na Florydzie - Miami.

Przed rokiem to osiągnięcie było dziełem Igi Świątek, a wcześniej dwukrotnie udało się to Niemce Steffi Graf - w latach 1994 i 1996, a także Belgijce Kim Clijsters w 2005 oraz Białorusince Wiktorii Azarence w 2016 roku.





Wyniki półfinałów singla:

Petra Kvitova (Czechy, 15) - Sorana Cirstea (Rumunia) 7:5, 6:4

Jelena Rybakina (Kazachstan, 10) - Jessica Pegula (USA, 3) 7:6 (7-3), 6:4