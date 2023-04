Stanowcza była mistrzyni Wimbledonu: nie chcę Rosjan i Białorusinów

Przełamanie powrotne Kvitovej w 1. secie meczu z Pegulą w 4. rundzie US Open

Kvitova przełamana już w 1. gemie meczu z Pegulą w 4. rundzie US Open

Petra Kvitova pokonała Garbine Muguruzę 5:7, 6:3, 7:6 (12-10) w meczu 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kvitova awansowała do 4. rundy US Open

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Petrę Kvitovą w końcówce starcia z Garbine Muguruzą w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Petra Kvitova wygrała drugiego seta 6:3 w starciu z Garbine Muguruzą w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Petra Kvitova aż trzy razy z rzędu popełniła podwójne błędy przy swoim podaniu w 11. gemie 1. seta starcia z Garbine Muguruzą. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Maria Sakkari pokonała Petrę Kvitovą 6:4, 6:3 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Sakkari pokonała Kvitovą w 3. rundzie US Open

W taki sposób Rumunka zapewniła sobie awans do kolejnej fazy turnieju damskiego singla AO.

Kvitova awansowała do półfinału Roland Garros

Tak Kvitova zapewniła sobie awans do ćwierćfinału Rolanda Garrosa.

Ważny gem Peguli w meczu z Kvitovą w 1/8 finału US Open

Rewelacja za burtą. Wielki powrót Kvitovej w półfinale Petra Kvitova... czytaj dalej » Czeska tenisistka, mistrzyni Wimbledonu z 2011 i 2014 roku, jest rozczarowana decyzją kierownictwa wielkoszlemowego turnieju o zniesieniu zakazu dla rosyjskich i białoruskich graczy przed tegorocznym turniejem. Powiedziała, że współczuje Ukraińcom będącym ofiarami trwającej inwazji Rosji na ich kraj.

Petra Kvitova: martwię się o ukraińskich obywateli

Wimbledon to jedyny turniej Wielkiego Szlema, który wykluczył graczy z Rosji i jej sojusznika - Białorusi. W zeszły piątek ogłosił jednak, że pozwoli im grać pod neutralną flagą. Zakaz został nałożony w lutym 2022 roku po ataku Moskwy na Ukrainę. Według Kvitowej Rosjanie i Białorusini powinni zostać również wykluczeni z udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w przyszłym roku.



- Zawsze zaznaczam, że jestem przeciwna wojnie. Martwię się o ukraińskich obywateli oraz zawodników - powiedziała Czeszka.



Organizatorzy londyńskiej imprezy zapewniają, że "całkowicie potępiają rosyjską inwazję na Ukrainę" i dopuszczą graczy z Rosji i Białorusi pod warunkiem, że nie będą popierać agresji i nie będą korzystać z funduszy państwowych swych krajów.



Szef ukraińskiego MSZ uderza w Wimbledon. "Przyjął dwóch wspólników zbrodni" Organizatorzy... czytaj dalej » Z powodu ubiegłorocznego zakazu zawodnicy występujący w Londynie zostali pozbawieni punktów rankingowych. Organizatorzy turnieju i brytyjski Lawn Tennis Association zostali ukarani wysokimi grzywnami przez organizacje WTA i ATP Tours, które rządzą rozgrywkami mężczyzn i kobiet.

Petra Kvitova o igrzyskach olimpijskich w Paryżu

- Doceniam to, że Wimbledon miał ciężki okres w zeszłym roku, nie przyznając punktów po tym, jak Białorusini i Rosjanie nie mogli grać - powiedziała Kvitova.



- Nie powinno ich być na igrzyskach olimpijskich, ponieważ uważam, że igrzyska są wyrazem pragnienia, aby nie było wojen na świecie. To jest moje zmartwienie. Naprawdę doceniam to, że Wimbledon nie dopuścił ich w zeszłym roku - dodała dwunasta tenisistka rankingu WTA.



Międzynarodowy Komitet Olimpijski w najbliższym czasie ma zdecydować o udziale rosyjskich i białoruskich sportowców w paryskich igrzyskach. Ukraina zagroziła bojkotem igrzysk, jeśli Rosjanie będą mogli tam rywalizować.