Nietypowa sceneria finału i kolejnego turnieju. Zagrają w hangarze byłego lotniska

Pod koniec drugiego seta półfinału turnieju Bett1 Aces Jannik Sinner pokazał, że ma sporo umiejętności. Młody Włoch dwukrotnie się wywrócił, ale mimo to zdołał wygrać wymianę. Ostatecznie jednak to Dominic Thiem awansował do finału, pokonując Sinnera 6:3, 7:6 (7-5). Bett1 Aces na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Pierwotnie spotkanie miało zostać rozegrane w środę, ale z tenisistkami wygrał deszcz. Na korcie Steffi Graf nie odbyła się też zaplanowana po finale potyczka o trzecie miejsce pomiędzy Anastasiją Sevastovą a Kiki Bertens. Ona została całkowicie anulowana.

Tenisowy weekend

Na szczęście nie odwołano finału. Z powodu niekorzystnych prognoz pogody decydujące spotkanie zostało przełożone na piątek. Czeszka i Ukrainka nie zagrają jednak na powietrzu, a na korcie twardym, zbudowanym w hangarze byłego lotniska Tempelhof.



Station 2 der @bett1aces im Flughafen Berlin-Tempelhof startet morgen ab 11.30 mit diesen Partien:



Sinner vs Khachanov

Svitolina vs Kvitova (nachgeholtes Finale der 1. Session!)

Struff vs Haas !

Vecic vs Petkovic

Bertens vs Sevastova#bett1aces#Berlinpic.twitter.com/pkgFm01Rk5 — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) July 16, 2020

Tego dnia w tym samym miejscu rozpocznie się kolejna pokazowa impreza z cyklu bett1 Aces - pierwszą u tenisistów wygrał Austriak Dominic Thiem, który w finale pokonał Włocha Matteo Berrettiniego. W drugiej części imprezy nie wystąpi Julia Goerges, która nabawiła się kontuzji kostki w pierwszym występie.

Do późnego wieczora będzie można obejrzeć wszystkie starcia na antenie Eurosportu 1 i Eurosport Playera.

Turniej potrwa do 19 lipca. Do rywalizacji o pulę nagród w wysokości 200 tys. euro stanie sześć zawodniczek i sześciu zawodników.



First Impression from Hangar looks stunning! From Friday on this will be the Spot on Hardcourt Surface. pic.twitter.com/8ldjLkMr1u — bett1_ACES (@bett1aces) July 14, 2020





Piątek w bett1 Aces (transmisje w Eurosporcie):

Jelina Svitolina - Petra Kvitova

Jannik Sinner - Karen Chaczanow

Jan-Lennard Struff - Tommy Haas

Alexandra Vecić - Andrea Petković

Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie turnieje ATP i WTA zostały wstrzymane w połowie marca. Tenisiści i tenisistki mają wrócić do rywalizacji w sierpniu.