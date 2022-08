Petra Kvitova zaręczyła się ze swoim trenerem. "W wyjątkowym miejscu"

To tam odnosiła największe sportowe sukcesy w dotychczasowej karierze. Czeska tenisistka ma w swoim dorobku dwa tytuły wielkoszlemowe i oba wywalczyła właśnie w Londynie.

Przyszedł czas na kolejne wspaniałe wspomnienie związane z Wimbledonem, tym razem w życiu prywatnym byłej wiceliderki rankingu WTA.

"Chcieliśmy się z wami podzielić szczęśliwymi wieściami. Powiedziałam tak w moim wyjątkowym miejscu" – przekazała w mediach społecznościowych Kvitova trzy dni po przegranym finale turnieju Cincinnati.

Czeszka triumfowała w Wimbledonie w 2011 i 2014 roku. W tegorocznej edycji pożegnała się z rywalizacją w 3. rundzie.

Vanek - trener i partner Kvitovej

Vanek jest jej trenerem od listopada 2016 roku. Oficjalnie są parą od ubiegłej wiosny.

W przeszłości tenisistka była już zaręczona z hokeistą Radkiem Meidlem, ale pół roku później rozstali się i Kvitova zwróciła pierścionek. Z kolei Vanek jest rozwiedziony. Ma dwóch synów z małżeństwa z inną byłą tenisistką Marketą Kochtą.