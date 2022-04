Ciekawie za plecami Świątek. Od poniedziałku nowa wiceliderka rankingu WTA

Badosa, wciąż jeszcze trzecia rakieta świata, w Stuttgarcie rozstawiona jest z dwójką, co zapewniło jej wolny los w 1. rundzie. Do dotarcia do półfinału wystarczyły jej zatem dwie wygrane, ale nie przyszły one łatwo.

Drugi mecz, druga trudna przeprawa. Badosa poradziła sobie z bólem i jest w półfinale Rozstawiona z... czytaj dalej » W czwartek ponad dwie i pół godziny walczyła z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu, by wygrać ostatecznie w tie-breaku trzeciego seta. W piątek rywalizowała tylko nieco ponad 20 minut krócej. Swoją przyjaciółkę Jabeur pokonała 7:6(9), 1:6, 6:3.

Badosa najwyżej w karierze

Awans do najlepszej czwórki imprezy wiąże się z zyskiem w postaci 185 punktów rankingowych. To z kolei oznacza, że niezależnie od dalszych losów w turnieju w poniedziałek będzie miała co najmniej 5045 oczek i wyprzedzi nieobecną w Stuttgarcie Czeszkę Barborę Krejcikovą (4975). Druga pozycja w rankingu będzie najlepszym osiągnięciem w karierze 24-latki.

O kolejnym poprawieniu pozycji Hiszpanka może na razie zapomnieć. Przed sobą będzie miała bowiem już tylko Świątek, której przewaga jest kolosalna. Polka po ćwierćfinałowym zwycięstwie w Stuttgarcie z Emmą Raducanu może być pewna 6896 punktów. Tak duża różnica oraz obecna, genialna forma Polki powoduje, że na szczycie może nie dojść do zmiany przez długie miesiące.