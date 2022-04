Najgroźniejsza rywalka Świątek najadła się strachu. Awansowała po tenisowym maratonie

24-letnia Hiszpanka, podobnie jak Świątek, w 1. rundzie imprezy w Badenii-Wirtembergii miała wolny los. W odróżnieniu od Polki na dzień dobry czekała ją jednak trudna przeprawa, bo po drugiej stronie siatki stanęła 19. w światowym rankingu Rybakina.

Ponad dwie i pół godziny na korcie

W czwartek wszystko zaczęło się zgodnie z planem. Faworytka przełamała już przy pierwszej okazji, a później dokonała tego ponownie na 5:1. Seta wygrała ostatecznie 6:2, a wszystko zajęło jej ledwie 31 minut. Wydawało się, że reprezentantka Kazachstanu nie będzie w stanie się odbudować i Hiszpanka bez najmniejszego problemu zamelduje się w ćwierćfinale.

Świątek musi czekać na kolejną rywalkę w Stuttgarcie Iga Świątek... czytaj dalej » Obraz spotkania jednak się zmienił. I to diametralnie, bo Rybakina na początku drugiej partii szybko osiągnęła prowadzenie 4:0, dwukrotnie przełamując wyżej notowaną rywalkę. Badosa część strat była w stanie odrobić, ale na skuteczną pogoń zabrakło jej czasu. Kazaszka triumfowała 6:4 i o losach awansu musiał zdecydować trzeci set.

W nim - przynajmniej początkowo - Badosa odzyskała kontrolę. Tym razem to ona szybko sięgnęła po przełamanie i wyszła na 4:1. Przewaga była pokaźna, ale wcale nie okazała się decydująca. Rybakina jeszcze raz potrafiła zerwać się do walki i zgarnąć trzy kolejne gemy. Po ponad dwóch godzinach walki wszystko wróciło do stanu równowagi. Na tym etapie rolę zaczęły odgrywać nerwy.

Ostatecznie do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. Ten w wymarzony sposób zaczęła Rybakina, która od razu sięgnęła po małe przełamanie. Za moment jej przewaga była jednak już tylko historią, a co więcej, to Badosa była na prowadzeniu z punktem zdobytym przy serwisie rywalki. Tyle że podanie nie było dla żadnej z zawodniczek wielkim atutem. Trwała równa walka, punkt za punkt.

W końcu to Badosa wyszła na prowadzenie 5:2 i tym razem przewagi już nie zmarnowała. Tie-breaka wygrała 7:4, a całe spotkanie po dwóch godzinach i 32 minutach.

W najlepszej ósemce Hiszpanka zagra z Ons Jabeur, która pokonała Darię Kasatkinę 6:3. 6:3.

Dzięki czwartkowej wygranej Badosa zachowała szansę na awans na drugie miejsce w rankingu WTA. W wirtualnym rankingu traci do nieobecnej w Stuttgarcie Barbory Krejcikovej już tylko 15 pkt. Jeśli zdoła awansować do półfinału, na pewno Czeszkę wyprzedzi.

W czwartek ćwierćfinałową rywalkę pozna Świątek. Polka, liderka rankingu WTA, zagra w piątek z lepszą z pary Emma Raducanu - Tamara Korpatsch.

Paula Badosa - Elena Rybakina 6:2, 4:6, 7:6 (4).