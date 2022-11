Kontrowersyjne gesty Świątek. Niespodziewanie zyskała sojusznika

Uściślijmy: w sezonie 2022 Świątek rozegrała 74 mecze, a sytuacji, o których mowa we wstępie, było zaledwie kilka. Pajacyki w trakcie wymian są jednak na tyle spektakularne, że od razu mówi o nich cały świat. Szczególnie że mowa o numerze 1 na świecie i że do jednej takiej kontrowersyjnej sytuacji z udziałem Polki doszło w finale turnieju w San Diego.

Świątek przegrała tamtą wymianę z Donną Vekić, ale turniej wygrała. Rywalkę przeprosiła już przy siatce, potem w mediach społecznościowych. W wywiadzie dla sport.pl złożyła publiczną samokrytykę.

- To jest rzecz, której nie kontroluję, ale mam nadzieję, że ona już się nie pojawi. Pracujemy nad tym, żebym już tak nie robiła. To jest reakcja na stres, na to, co dynamicznie dzieje się w akcji, to reakcja nieświadoma. Zrobiłam to w tym roku na US Open i pamiętam, że to był moment, w którym byłam mocno spięta. A w San Diego to wszystko zrobiłam podświadomie - podkreśliła. - To jest zachowanie instynktowne. Może za dużo się naoglądałam piłki nożnej i tego, co bramkarze robią przy rzutach karnych (śmiech) - dodała.

Wilander na temat pajacyków Świątek

Do sprawy wrócił Wilander, siedmiokrotny mistrz wielkoszlemowy, który ma dla Świątek więcej wyrozumiałości od niejednego eksperta.

- Iga Świątek jest nakręcona, a kiedy jest się nakręconym, czasami nie panuje się nad tym, co robi się z rękami, dlatego nie uważam, żeby to było coś, czym należałoby się martwić - powiedział w rozmowie z brytyjskim Eurosportem.

- Moim zdaniem pokazuje to, że motywacją Igi nie jest to, żeby być numerem 1 czy by wygrywać szlemy, bo to tylko efekt, ale żeby być ciągle lepszym, dawać z siebie wszystko za każdym razem, gdy wychodzi się na kort. Założę się, że ona takie gesty wykonuje też na treningach, a nie tylko kiedy przy publiczności gra o punkty rankingowe i tytuły. To po prostu z niej wychodzi - stwierdził.

Z racji spektakularnych wyników w tym sezonie Świątek jest od wielu miesięcy na świeczniku, co według Szweda może tłumaczyć przesadne zajmowanie się tą sprawą.

- Kiedy wykonuje się takie gesty, w pewien sposób pokazując, że gra nie układa się po twojej myśli, a jesteś numerem 1 na świecie, który ma za sobą taki niewiarygodny sezon, inni zaczynają szukać u ciebie niedociągnięć - wyjaśnił Wilander.

W tym tygodniu Świątek rywalizuje w WTA Finals, gdzie zapewniła sobie już udział w półfinale.