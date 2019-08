Majchrzak uratował honor Polaków. Pięć setów i awans

Video: Eurosport

Bezlitosna walka o piłkę na trybunach

Kiedy na trybuny lecą piłki, nie ma zmiłuj. Do bezlitosnej walki doszło po meczu Ashleigh Barty. Jednej z kobiet tak bardzo zależało na zdobyczy, że aż rzuciła się do niższego rzędu. Nic to jednak nie dało. Piłki nie zdobyła, ale przynajmniej została "gwiazdą" internetu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

