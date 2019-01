Osaka jak robot. "Wyłączyłam uczucia, wykonywałam tylko moje rozkazy"

W drugim secie, przy prowadzeniu 5:4, Osaka miała 40/0 i trzy piłki mistrzowskie (pierwszego seta wygrała w tie-breaku). Nie dość, że ich nie wykorzystała, to za chwilę Kvitova wygrała trzy kolejne gemy, doprowadzając do remisu w setach. Końcówka tej partii musiała kosztować Japonkę bardzo wiele w sferze mentalnej. Nawet tak dramatyczna zmiana sytuacji na korcie nie zdeprymowała jednak zaledwie 21-letniej tenisistki. Zupełnie jak podczas wrześniowego finału US Open z Sereną Williams, potrafiła odciąć się od wszystkiego, co dzieje się na korcie i co wydarzyło się przed kilkoma minutami, skupiając się wyłącznie na swojej grze.

Porywający finał Australian Open. Drugi tytuł Osaki i pierwsze miejsce w rankingu Naomi Osaka... czytaj dalej » - Niektórzy roztrząsają takie rzeczy, to akurat jest bardzo ludzkie. Ja jednak nie chciałam marnować na to mojej energii. W trzecim secie spróbowałam wyłączyć wszystkie moje uczucia – powiedziała po meczu Osaka.

- Czułam pustkę. Byłam jak robot. Wykonywałam tylko moje rozkazy, czyli robiłam to, nad czym pracuję przez całe moje życie. Nie chciałam marnować energii na jakiekolwiek reakcje – dodała.

Taka postawa zaowocowała uniknięciem kryzysu i jakiegokolwiek przestoju w finałowym secie. Japonka szybko objęła w nim prowadzenie 3:1, którego nie oddała do samego końca. Mecz zakończyła w 10. gemie, wykorzystując piątą piłkę mistrzowską po dwóch godzinach i 27 minutach, wygrywając 7:6(2), 5:7, 6:4.

- Przecież w drugim secie miałam piłki meczowe przy serwisie Kvitovej, a to jedna z najlepszych tenisistek świata, po której oczekiwano utrzymania podania – tłumaczyła sobie po drugim secie nowa liderka kobiecego rankingu.

- Nie widzieliście wtedy u mnie łez? To jednak nie trwało długo. Jeśli bym nie przegrupowała sił po drugim secie, wciąż bym płakała, wspominając niewykorzystane szanse – przyznała.

Aż trudno uwierzyć, że w tak młodym wieku można prezentować na korcie taką dojrzałość. Cztery miesiące temu w Nowym Jorku Osaka też zupełnie odcięła się od konfliktu Williams z sędzią Carlosem Ramosem. Nie zwracała uwagi na tracącą nerwy rywalkę, skupiając się wyłącznie na sobie i jak najlepszej grze. Zachowała zimną krew, jak gdyby był to jej dziesiąty wielkoszlemowy finał w karierze, a nie pierwszy. Po meczu nie było nikogo, kto powiedziałby, że Japonka na zwycięstwo nie zasłużyła. Tak samo będzie i tym razem, o czym najlepiej świadczą emocjonalne reakcje tenisowych legend w mediach społecznościowym po ostatniej piłce sobotniego finału.

Congratulations to the 2x Grand Slam champion, @Naomi_Osaka_! Your future is so bright, and your talent, drive, and determination will take you far. #champion#AusOpenhttps://t.co/mxMzfNO59v — Billie Jean King (@BillieJeanKing) 26 January 2019

Well, after winning the #usopen2018 Naomi Osaka became a star. And now, after winning the #australianopen and becoming world #1, she is a superstar! Congratulations Champ. And @Petra_Kvitova - you are the champion of life!!! — Martina Navratilova (@Martina) 26 January 2019