Najgroźniejsza rywalka Świątek najadła się strachu

Piłka setowa Fręch w meczu z Kraus w 1. rundzie eliminacji do Australian Open

Piłka setowa Fręch w meczu z Kraus w 1. rundzie eliminacji do...

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Dane’a Sweeny’ego w 1. rundzie kwalifikacji do Australian Open 20223. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Sweeny z niesamowitym zagraniem w 1. rundzie kwalifikacji do...

Sweeny z niesamowitym zagraniem w 1. rundzie kwalifikacji do...

Magdalena Fręch przegrała z Sachią Vickery i odpadła z eliminacji do Australian Open. Pierwszy wielkoszlemowy turniej w sezonie od 16 stycznia w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze.

Fręch przegrała z Vickery i odpadła z eliminacji do...

Fręch przegrała z Vickery i odpadła z eliminacji do Australian...

Fręch przegrała 1. seta meczu z Vickery w kwalifikacjach do Australian Open. Pierwszy wielkoszlemowy turniej w sezonie od 16 stycznia w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze.

Fręch przegrała 1. seta meczu z Vickery w kwalifikacjach do...

Fręch przegrała 1. seta meczu z Vickery w kwalifikacjach do...

Przed startem Australian Open gwiazdy tenisa zagrały w charytatywnym turnieju "Tennis Plays for Peace". Zobacz fragment tego wydarzenia.

Zobacz, co powiedział Casper Ruud o Idze Świątek przed rozpoczęciem rywalizacji w Australian Open.

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu o dyspozycji oraz szansach Igi Świątek w nadchodzącym sezonie 2023. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu o rywalkach Igi Świątek w nadchodzącym sezonie 2023. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Craig Boynton o przygotowaniu Huberta Hurkacza przed Australian Open 2023. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Jule Niemeier przed starciem z Igą Świątek w 1. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hubert Hurkacz awansował do 2. rundy Australian Open

Hubert Hurkacz awansował do 2. rundy Australian Open

Hubert Hurkacz awansował do 2. rundy Australian Open

Rozmowa z Hurkaczem na korcie po awansie do 2. rundy Australian Open

Rozmowa z Hurkaczem na korcie po awansie do 2. rundy...

Rozmowa z Hurkaczem na korcie po awansie do 2. rundy...

Rozstawiona z numerem 3 Amerykanka awansowała do kolejnej rundy turnieju.

Rozmowa Pawła Kuwika z Hubertem Hurkaczem po awansie do 2. rundy Australian Open

Rozmowa Pawła Kuwika z Hubertem Hurkaczem po awansie do 2....

Rozmowa Pawła Kuwika z Hubertem Hurkaczem po awansie do 2....

Rozstawiona z numerem 3 Amerykanka awansowała do kolejnej rundy turnieju.

Skrót meczu 1. rundy, w którym Coco Gauff pokonała Katerine Siniakovą i awansowała do 2. rundy.

Najważniejsze zgrania ze spotkania 1. rundy, w którym rozstawiona z numerem 6 Greczynka pokonała Yuan i awansowała do kolejnej rundy turnieju.

Awans Hiszpana do 2. rundy po czterosetowym pojedynku.

Skrót spotkania, w którym Rafael Nadal pokonał Jacka Drapera i awansował do 2. rundy AO.

Frances Tiafoe po czterosetowym boju awansował do 2. rundy AO.

Świątek po awansie do 2. rundy Australian Open

Świątek po awansie do 2. rundy Australian Open

Świątek po awansie do 2. rundy Australian Open

Awans rozstawionego z trójką Greka do 2. rundy.

Oto co miał do powiedzenia rozstawiony z numerem trzecim Grek.

Australian Open. Rozmowa z Tsitsipasem po awansie do 2. rundy

Australian Open. Rozmowa z Tsitsipasem po awansie do 2. rundy

Trzy sety i awans greckiego tenisisty do 2. rundy.

Wszystko co najlepsze 1. dnia rywalizacji.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na konferencji po awansie do 2. rundy Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Konferencja Świątek po awansie do 2. rundy Australian Open

Konferencja Świątek po awansie do 2. rundy Australian Open

Tak Kolumbijka zapewniła sobie awans do 2. rundy AO, w której zmierzy się z Igą Świątek.

Piłka meczowa i awans Miedwiediewa do 2. rundy AO.

Awans Amerykanki do 2. rundy AO.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do 2. rundy Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Sonego awansował do 2. rundy Australian Open 2023

Sonego awansował do 2. rundy Australian Open 2023

Sabalenka awansowała do 2. rundy Australian Open

Sabalenka awansowała do 2. rundy Australian Open

Rublow awansował do 2. rundy Australian Open

Rublow awansował do 2. rundy Australian Open

Garcia awansowała do 2. rundy Australian Open

Garcia awansowała do 2. rundy Australian Open

Fritz awansował do 2. rundy Australian Open

Fritz awansował do 2. rundy Australian Open

Kostiuk awansowała do 2. rundy Australian Open

Kostiuk awansowała do 2. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedział Andy Murray po starciu z Matteo Berrettinim w 1. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Murray po awansie do 2. rundy Australian Open

Murray po awansie do 2. rundy Australian Open

Zverev awansował do 2. rundy Australian Open

Zverev awansował do 2. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedział Alexander Zverev po pokonaniu Juana Pablo Varillasa 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7-3), 6:4 w pierwszej rundzie Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zverev po awansie do 2. rundy Australian Open

Zverev po awansie do 2. rundy Australian Open

Bencic awansowała do 2. rundy Australian Open

Bencic awansowała do 2. rundy Australian Open

Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) najszybciej pokonał trasę prologu Santos Tour Down Under. Zobacz występ Włocha. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Bettiol najszybszy w prologu Santos Tour Down Under

Bettiol najszybszy w prologu Santos Tour Down Under

Jabeur awansowała do 2. rundy Australian Open

Jabeur awansowała do 2. rundy Australian Open

Turniej Australian Open 2023 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Tunezyjka nie wystąpiła w ubiegłorocznej edycji AO z powodu kontuzji pleców. Oznacza to, że tym razem nie broni żadnych punktów w rankingu WTA i ma dużą szansę, by zmniejszyć - gigantyczną na ten moment - stratę do liderującej Igi Świątek.

Zaskakująca prognoza szans Świątek. "Może dojść do niespodzianki" Iga Świątek... czytaj dalej » Z 98. obecnie na świecie Zidansek mierzyła się dotąd dwukrotnie. Bilans jest remisowy, ale przy ostatniej okazji - w 2019 roku w Rzymie - górą była Słowenka, dlatego Jabeur musiała mieć się na baczności.

Zidansek trudną rywalką

Mecz zaczął się niespodziewanie, bo od przełamania Zidansek, ale chwilę później dominować zaczęła faworytka. Zrobiło się 4:1 i wydawało się, że w pierwszej partii jest po zabawie. Nic z tych rzeczy, ambitna Słowenka szybko wyrównała, doprowadziła do tie-breaka, a w nim miała nawet trzy piłki setowe. Ostatecznie górę wzięło jednak doświadczenie drugiej rakiety świata i to ona była bliżej awansu.

Iga Świątek - Camila Osorio. Kiedy i o której godzinie mecz Australian Open? Iga Świątek -... czytaj dalej » Partia numer dwa wyglądała inaczej. Obie pewnie i bardzo szybko wygrywały własne podania, a co zaskakujące, w decydującym momencie to Zidansek sięgnęła po decydujące przełamanie.

Potrzebny był decydujący set, a Jabuer, finalistce ubiegłorocznego Wimbledonu i US Open, w oczy zajrzał strach. Na swoje szczęście potrafiła się uspokoić i szybko udowodnić swoją wyższość. Partia od początku toczyła się pod jej dyktando i wygrała ostatecznie 6:1. Mecz trwał dwie godziny i 17 minut.

W drugiej rundzie zagra z Amerykanką Alison Riske-Armitraj lub Czeszką Marketą Vondrousovą.

Świątek w nocy

Rywalką Świątek, p pierwszej w nocy z wtorku na środę czasu polskiego, będzie Kolumbijka Camila Osorio. Wciąż nie wiadomo, o której zacznie Hubert Hurkacz, bo część wtorkowych spotkań może zostać przełożona.