Nowe wieści w sprawie kontuzji Jabeur. Rywalka Świątek nie obroni tytułu w Madrycie

Sobotni mecz ze Świątek (1. WTA) ułożył się dla Jabeur (4. WTA) fatalnie, bo 28-latka już w pierwszym gemie doznała urazu łydki. Tenisistka poprosiła o przerwę medyczną i choć po kilku minutach wróciła na kort, to przy stanie 0:3 nie była w stanie kontynuować gry i skreczowała.

"Małe rozdarcie mięśnia łydki"

Co więcej, z powodu kontuzji Tunezyjka nie wystąpi w zbliżającym się turnieju w Madrycie, choć jeszcze w poniedziałek jej nazwisko widniało w głównej drabince. Fakt ten potwierdziła sama zainteresowana wieczornym wpisem w mediach społecznościowych.

"Badania wykazały, że mam małe rozdarcie mięśnia łydki i potrzebuję trochę czasu, aby dojść do pełnej sprawności. Ze smutkiem muszę ogłosić, że nie będę w stanie rywalizować w Madrycie i tym samym nie obronię tytułu sprzed roku" - napisała na Twitterze Jabeur, która w ostatnim finale pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę (3. WTA) 7:5, 0:6, 6:2.

"Życzę uczestnikom oraz organizatorom wszystkiego najlepszego i już nie mogę doczekać się powrotu za rok" - dodała.



Hello everyone, an update on my situation @MutuaMadridOpenpic.twitter.com/Du04vH2uLU — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) April 24, 2023





Impreza w Madrycie odbędzie się w dniach 25 kwietnia - 7 maja. W turnieju zabraknie również Czeszki Karoliny Pliskovej (15. WTA), która, tak jak Jabeur, okupiła swoje starcie ze Świątek kontuzją.

Raszynianka została z kolei najwyżej rozstawioną zawodniczką w stolicy Hiszpanii. W pierwszym meczu rywalką zwyciężczyni ze Stuttgartu będzie Brytyjka Emma Raducanu (85. WTA) lub jedna z kwalifikantek.