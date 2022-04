Takich komplementów od rywalek Iga Świątek jeszcze nie słyszała

Kontuzja Igi Świątek. Trener tłumaczy, co jej dolega i kiedy wróci Iga Świątek... czytaj dalej » Z powodu kontuzji prawego barku liderka światowego rankingu tenisistek wycofała się z turnieju WTA 1000 w Madrycie. Nie zabraknie w nim jednak innych gwiazd, które są jej rywalkami na korcie.

W trakcie spotkania z dziennikarzami sporo czasu poświęciły komentując ostatnie sukcesy Igi.

"Chciałabym wygrać cztery turnieje z rzędu"

- Szczerze mówiąc, ona nas inspiruje. Chcemy tego, czy nie, jest inspiracją dla wielu graczy, w tym dla mnie - powiedziała dziesiąta w zestawieniu WTA Jabeur.

Co ciekawe, w 2021 roku Tunezyjka najpierw wyeliminowała Polkę z Wimbledonu, a potem z turnieju w Cincinnati.

- Mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć ten poziom, ponieważ nie wiem, co ona teraz robi, ale to, co robi, jest słuszne. Umiejętność nieprzegrania meczu jest celem każdego. Mam nadzieję, że będzie mogła kontynuować tę serię. Ale nie przeciwko mnie - dodała z uśmiechem Jabeur.

Źródło: Getty Images Ons Jabeur to czołowa tenisistka z krajów arabskich

Wysoka forma Świątek zaprowadziła ją do wąskiej grupy tenisistek, które w niedawnej przeszłości mogły się pochwalić równie długą passą 23 zwycięstw. W gronie tym są Venus i Serena Williams, Wiktoria Azarenka, Justine Henin oraz Naomi Osaka.

- Myślę, że to, co robi, jest naprawdę niesamowite. Chciałabym móc wygrać cztery turnieje z rzędu - stwierdziła Osaka.

Japonka po pobiciu swej rekordowej serii zwycięstw, mającej miejsce między sierpniem 2020 a marcem 2021 i zakończonej właśnie na 23, znacząco obniżyła swój poziom.

- Wygląda na naprawdę skoncentrowaną, co jest fajne w tak młodym wieku. Widać, że ma wyznaczony cel, może wszyscy o tym nie wiemy, ale naprawdę wygląda na to, że jest skoncentrowana wokół tego. Przyjemnie widzieć ją grającą tak dobrze. Chcę z nią zagrać na mączce tylko po to, by zobaczyć, co się wydarzy - stwierdziła Osaka, która niedawno musiała uznać wyższość Świątek w finale prestiżowego turnieju w Miami.

Źródło: Getty Images Naomi Osaka to była liderka rankingu WTA

W tym roku 20-letnia Polka triumfowała także w turniejach w Dausze, Indian Wells oraz Stuttgarcie.

- Mówiłam już wcześniej, że robi wielkie rzeczy. Nie wygrywasz czterech turniejów z rzędu, jeśli na to nie zasługujesz. To ekscytujące. Ona najwyraźniej czuje się pewnie - stwierdziła Maria Sakkari.

Greczynka w poprzednim sezonie wygrywała ważne mecze z Igą, m.in. w ćwierćfinale French Open. W tym roku nasza reprezentantką była lepsza od niej już dwa razy.

- Widzę siebie na tym poziomie i wierzę, że mogę być jedną z zawodniczek, które sprawią, że poczuje, że jest ciężko, gdy będziemy ze sobą grały. Właściwie to wiele razy mówiła już o tym, jaką mamy świetną rywalizację. To znakomite dla naszego sportu, bo ona wciąż jest młodą zawodniczką, ma inną osobowość, oczywiście w dobrym znaczeniu. To ekscytujące dla naszej gry, zwłaszcza teraz, gdy nie ma już Ash Barty - dodała piąta w światowym rankingu Sakkari.

Źródło: Getty Images Iga Świątek i Maria Sakkari przed meczem fazy grupowej WTA Finals w Guadalajarze

W nim Polka ma gigantyczną przewagę - 2136 punktów - nad drugą Paulą Badosą. - To nie wydarzyło się w ciągu jednego dnia. Mimo że Barty była numerem 1 i po swoim odejściu została nią Iga, to całkowicie zasłużyła na to, wygrywając wszystkie turnieje - podkreśliła Jabeur.

"Nie zmieniła się"

Zawodniczkę z Raszyna chwali też wspomniana wyżej Badosa. - Mentalnie jest inna. Ma wyjątkowe ręce, magię. Porusza się niesamowicie. Ma wszystko, by być światową jedynką. Całkowicie na to zasługuje. A ja jestem jeszcze bardziej szczęśliwa, ponieważ jest skromną osobą i bardzo normalną - stwierdziła Hiszpanka.

Źródło: Getty Images Paula Badosa awansowała na drugie miejsce w rankingu WTA

Osobowość Polki chwalą też Sakkari i Jabeur. - Jest bardzo dobrą osobą. Można to poznać po jej oczach, po jej aurze i tak dalej. Ma coś, nie supermoc, ale coś wyjątkowego - wyznała Greczynka.

- Iga jest zawsze miła. Nie zmieniła się. Lubię ją, bardzo lubię jej zespół. Jest bardzo skromną osobą. I szczerze, bardzo szanuję skromnych ludzi. Nienawidzę, gdy ludzie się zmieniają z powodu rankingu - podsumowała tenisistka z Tunezji.