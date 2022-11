Sakkari niepokonana w fazie grupowej WTA Finals. Świątek poznała rywalkę w półfinale

Maria Sakkari pokonała Tatjanę Marię 6:4, 3:6, 6:0 w meczu 1. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Sakkari awansowała do 2. rundy US Open

Sakkari awansowała do 2. rundy US Open

Maria Sakkari pokonała Tatjanę Marię 6:4, 3:6, 6:0 w meczu pierwszej rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wang Xiyu pokonała Marię Sakkari w 2. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wang Xiyu pokonała Marię Sakkari w 2. rundzie US Open. Zobacz, co powiedziała po zwycięstwie. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wang Xiyu pokonała Marię Sakkari w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

WTA Finals 2022: terminarz, wyniki, tabele >>>

Świątek zaskoczyła wręczeniem prezentu na korcie Iga Świątek znów... czytaj dalej » Starcie Sakkari z Jabeur było szczególnie istotne dla Tunezyjki. Zwycięstwo Sabalenki z Amerykanką Jessicą Pegulą sprawiło, że aby wiceliderka światowego rankingu awansowała do półfinału, musiała wygrać z Greczynką w dwóch setach.

Maria Sakkari nie dała złudzeń rywalce

Spotkanie od początku toczyło się jednak pod dyktando niżej notowanej z zawodniczek. Tylko w pierwszym secie Sakkari przełamała swoją rywalkę aż trzykrotnie, wygrywając inauguracyjną partię 6:2 po zaledwie 35 minutach walki.

W drugiej odsłonie rywalizacja była bardziej wyrównana, a kluczowy był gem numer cztery. To właśnie wtedy tenisistka urodzona w Atenach wykorzystała jedynego break pointa w tej partii, ostatecznie zwyciężając 6:3 i odnosząc trzeci triumf w fazie grupowej, w dodatku bez straty seta.



Hat Trick @mariasakkari goes 3-0 in the Nancy Richey Group without dropping a set!#WTAFinalspic.twitter.com/UCGIk8KuTp — wta (@WTA) November 5, 2022

Iga Świątek poznała przeciwniczkę w półfinale

Na wygranej Greczynki zyskała Sabalenka, która tym samym awansowała do najlepszej czwórki turnieju. W półfinale czeka ją starcie z liderką rankingu WTA, czyli Świątek. Ten mecz zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu.

Wcześniej, w nocy z soboty na niedzielę, odbędą się ostatnie spotkania w grupie Tracy Austin. O godzinie 21.30 na kort wyjdą Francuzka Caroline Garcia oraz Rosjanka Daria Kasatkina. Stawką pojedynku będzie awans do 1/2 finału i możliwość gry z Sakkari.

O godz. 1.00 Świątek zagra z zamykającą tabelę Amerykanką Coco Gauff.

WTA Finals 2022 - grupa A (Tracy Austin) # tenisistka mecze zwycięstwa porażki sety punkty 1. Iga Świątek 2 2 0 4:0 2 2. Caroline Garcia 2 1 1 2:2 1 3. Daria Kasatkina 2 1 1 2:2 1 4. Coco Gauff 2 0 2 0:4 0

Wyniki grupy Nancy Richey:

Aryna Sabalenka (Białoruś, 7) - Jessica Pegula (USA, 3) 6:3, 7:5

Maria Sakkari (Grecja, 5) - Ons Jabeur (Tunezja, 2) 6:2, 6:3