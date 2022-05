Tunezyjka triumfuje w Madrycie. Zapisała się w historii tenisa

Jabeur została pierwszą w historii tenisistką z Afryki, która wygrała imprezę rangi 1000.

27-latka wywalczyła drugi tytułu w karierze. W 2021 roku najlepsza była w Birmingham. Na koncie ma cztery porażki w finałach imprez WTA. Ostatniej doznała w kwietniu w Charleston.

Sobotni finał też nie rozpoczął się po jej myśli. W czwartym gemie została przełamana przez Pegulę, która po raz czwarty dotarła do finału imprezy WTA, ale po raz pierwszy rangi 1000.

Tunezyjka zachowała jednak spokój i konsekwentnie nie tylko odrobiła straty, a po przełamaniu w 11. gemie wyszła na prowadzenie, którego już nie wypuściła.

W drugiej partii nic jej jednak nie wychodziło, co Amerykanka bezlitośnie wykorzystała, nie oddając rywalce nawet jednego gema.

Decydująca odsłona należała już do Jabeur. Gdy wyszła na prowadzenie 3:1, zaczęła dominować na korcie do samego końca. Historyczny triumf stał się faktem.

To było piąte spotkanie tych tenisistek i trzecie zwycięstwo Tunezyjki.



Wróci na najwyższe miejsce w rankingu

Dzięki triumfowi w Madrycie Jabeur w poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu wróci z dziesiątej na najwyższą w karierze siódmą pozycję. Pegula będzie 11., co także jest jej życiowym wynikiem.